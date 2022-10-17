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США "учтут" опасность иранских дронов-камикадзе при формировании новой помощи Украине – CNN

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США не сомневаются в том, что РФ использует беспилотники иранского производства СNN
США не сомневаются в том, что РФ использует беспилотники иранского производства – СNN
Фото: ЕРА

США будут учитывать использование Россией беспилотников-камикадзе в Украине при принятии будущих решений о военной помощи. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме сообщает CNN.

По словам источника, после ударов дронов-камикадзе по Киеву 17 октября администрация президента Джо Байдена будет учитывать использование Россией "этих смертоносных беспилотников в своих будущих решениях и планировании помощи".

Это решение, в частности, включает в себя "продолжающиеся обсуждения" вопроса о поставках систем противовоздушной обороны. Именно они – главное, в чем нуждается Киев на данном этапе войны, пишет канал.

"В последние дни Байден и высокопоставленные и другие официальные лица ясно дали понять, что США планируют передать Украине различные системы ПВО, включая две системы NASAMS", – отмечает CNN.

Высокопоставленный источник в администрации добавил, что неформально США не сомневаются в том, что РФ использует беспилотники иранского производства, и осознает их смертоносность. Но они ждут от Украины официальной информации о характеристиках этих БПЛА, чтобы определить, насколько они действительно разрушительны.

Контекст:

Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Украинские военнослужащие, по оценке секретаря СНБО Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.

Представитель Ирана 17 октября заявил, что его страна якобы не поставляет дроны-камикадзе России.

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, Белый дом, беспилотники, война России против Украины
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