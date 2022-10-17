США "учтут" опасность иранских дронов-камикадзе при формировании новой помощи Украине – CNN

США не сомневаются в том, что РФ использует беспилотники иранского производства – СNN Фото: ЕРА

По словам источника, после ударов дронов-камикадзе по Киеву 17 октября администрация президента Джо Байдена будет учитывать использование Россией "этих смертоносных беспилотников в своих будущих решениях и планировании помощи".

Это решение, в частности, включает в себя "продолжающиеся обсуждения" вопроса о поставках систем противовоздушной обороны. Именно они – главное, в чем нуждается Киев на данном этапе войны, пишет канал.

"В последние дни Байден и высокопоставленные и другие официальные лица ясно дали понять, что США планируют передать Украине различные системы ПВО, включая две системы NASAMS", – отмечает CNN.

Высокопоставленный источник в администрации добавил, что неформально США не сомневаются в том, что РФ использует беспилотники иранского производства, и осознает их смертоносность. Но они ждут от Украины официальной информации о характеристиках этих БПЛА, чтобы определить, насколько они действительно разрушительны.