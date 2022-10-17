Кличко о сегодняшней атаке на столицу: России нужна Украина без украинцев

"Сегодняшняя атака – еще одно доказательство геноцида, который совершает Россия по отношению к украинскому народу. И свидетельство того, что России нужна Украина без украинцев. Агрессору нужна территория. Без жителей. Мы видим, что удары наносят по гражданским и инфраструктурным объектам. Варвары убивают украинцев, а также хотят оставить нас без тепла и без электричества", – подчеркнул Кличко.
Он отметил, что, по предварительным оценкам, жилой дом в Шевченковском районе, в который попал дрон, уже не подлежит реконструкции. Город оказывает жителям медицинскую и психологическую помощь.
"Люди потеряли свои дома, остались без крова. Мы готовы предоставить тем, кому нужно, временное убежище в гостиницах и общежитиях. Также пострадавшим будет предоставлена материальная помощь. И в дальнейшем будем решать вопрос последующего переселения пострадавших", – заявил мэр столицы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом.
Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2" (так РФ маркирует закупленные у Ирана беспилотники Shahed-136). Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО. Пока известно о четырех погибших, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка.