Кличко о сегодняшней атаке на столицу: России нужна Украина без украинцев

Виталий Кличко: Сегодняшняя атака – еще одно доказательство геноцида, который совершает Россия по отношению к украинскому народу Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Сегодняшняя атака – еще одно доказательство геноцида, который совершает Россия по отношению к украинскому народу. И свидетельство того, что России нужна Украина без украинцев. Агрессору нужна территория. Без жителей. Мы видим, что удары наносят по гражданским и инфраструктурным объектам. Варвары убивают украинцев, а также хотят оставить нас без тепла и без электричества", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что, по предварительным оценкам, жилой дом в Шевченковском районе, в который попал дрон, уже не подлежит реконструкции. Город оказывает жителям медицинскую и психологическую помощь.

"Люди потеряли свои дома, остались без крова. Мы готовы предоставить тем, кому нужно, временное убежище в гостиницах и общежитиях. Также пострадавшим будет предоставлена материальная помощь. И в дальнейшем будем решать вопрос последующего переселения пострадавших", – заявил мэр столицы.

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