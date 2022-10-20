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Британия не верит в опровержения Ирана и поможет Украине в борьбе с дронами – Уоллес

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Британия не верит в опровержения Ирана и поможет Украине в борьбе с дронами – Уоллес / ГОРДОН

Фото: ЕРА

Великобритания не считает достоверными заявления Ирана о том, что он не поставляет оружие России и будет наращивать военную помощь Украине. Об этом 20 октября, выступая в парламенте, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Sky News.

По его словам, недавние опровержения Тегерана "не убеждают" Лондон. Министр призвал иранское правительство воздержаться от продолжения поставок.

"Я хотел бы призвать иранское правительство понять, что, безусловно, поставки России для массового убийства мирных жителей, женщин и детей, младенцев в колясках – это не та деятельность, с которой Иран хотел бы быть связан", – сказал Уоллес.

Глава оборонного ведомства отметил, что Великобритания намерена выполнить все достигнутые договоренности о военной помощи Украине и ищет новые возможности, в том числе касающиеся противодействия дронам-камикадзе.

"Мы продолжаем и будем наращивать поставки наших низкоскоростных ракет в Украину, а также разбираемся, чем можем помочь в схемах обнаружения и радиоэлектронной борьбы", – добавил Уоллес.

Контекст:

Британская разведка утверждает, что российские оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2". Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 октября, что РФ заказала у Ирана 2400 Shahed-136.

Иран при этом отрицает поставки дронов российской армии.

Теги: Россия, Иран, Великобритания, военная техника, военная помощь, беспилотники, Бен Уоллес
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