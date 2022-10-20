Британия не верит в опровержения Ирана и поможет Украине в борьбе с дронами – Уоллес

По его словам, недавние опровержения Тегерана "не убеждают" Лондон. Министр призвал иранское правительство воздержаться от продолжения поставок.

"Я хотел бы призвать иранское правительство понять, что, безусловно, поставки России для массового убийства мирных жителей, женщин и детей, младенцев в колясках – это не та деятельность, с которой Иран хотел бы быть связан", – сказал Уоллес.

Глава оборонного ведомства отметил, что Великобритания намерена выполнить все достигнутые договоренности о военной помощи Украине и ищет новые возможности, в том числе касающиеся противодействия дронам-камикадзе.

"Мы продолжаем и будем наращивать поставки наших низкоскоростных ракет в Украину, а также разбираемся, чем можем помочь в схемах обнаружения и радиоэлектронной борьбы", – добавил Уоллес.