НАТО видит "все признаки", что Иран поставляет беспилотники России – Столтенберг

По его словам, на использование беспилотников-камикадзе производства Ирана указывают "все признаки".
"Я могу сказать, что все признаки указывают на то, что Иран поставляет эти беспилотники России. И мы призываем все страны, включая Иран, не поддерживать незаконную войну РФ против Украины", – сказал он.
Генсек отметил, что массированные атаки с применением БПЛА только подчеркивают необходимость усиления противовоздушной обороны Украины. Германия, США, Нидерланды, Франция и другие страны сейчас находятся в процессе поставки в Украину новых и передовых систем ПВО, сообщил глава Альянса.
20 октября представительство Чехии, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, сообщило в Twitter, что послы стран – членов Европейского союза согласовали санкции против поставщиков иранских беспилотников России. ЕС заморозит активы трех человек и одной организации, ответственных за передачу дронов.
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
23 сентября МИД Украины объявил о решении лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве в ответ на применение РФ иранских дронов. Тогда Канаани заявлял, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон".
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова каждой стране ЕС, которая сомневается, передать мешок доказательств того, что Иран поставляет дроны РФ.
18 октября Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Иран намерен предоставить России ракеты "земля – земля" в дополнение к большому количеству беспилотников.