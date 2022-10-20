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ВОЙНА В УКРАИНЕ

НАТО видит "все признаки", что Иран поставляет беспилотники России – Столтенберг

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Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа
Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил вероятность передачи иранского оружия России для войны в Украине. Об этом шла речь на пресс-конференции 20 октября, запись которой опубликована на официальном сайте организации.

По его словам, на использование беспилотников-камикадзе производства Ирана указывают "все признаки".

"Я могу сказать, что все признаки указывают на то, что Иран поставляет эти беспилотники России. И мы призываем все страны, включая Иран, не поддерживать незаконную войну РФ против Украины", – сказал он.

Генсек отметил, что массированные атаки с применением БПЛА только подчеркивают необходимость усиления противовоздушной обороны Украины. Германия, США, Нидерланды, Франция и другие страны сейчас находятся в процессе поставки в Украину новых и передовых систем ПВО, сообщил глава Альянса.

20 октября представительство Чехии, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, сообщило в Twitter, что послы стран – членов Европейского союза согласовали санкции против поставщиков иранских беспилотников России. ЕС заморозит активы трех человек и одной организации, ответственных за передачу дронов.

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

23 сентября МИД Украины объявил о решении лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве в ответ на применение РФ иранских дронов. Тогда Канаани заявлял, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон".

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова каждой стране ЕС, которая сомневается, передать мешок доказательств того, что Иран поставляет дроны РФ.

18 октября Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Иран намерен предоставить России ракеты "земля – земля" в дополнение к большому количеству беспилотников.

Теги: Россия, Иран, НАТО, Йенс Столтенберг, вооружение, ПВО, беспилотники, война России против Украины
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