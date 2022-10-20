НАТО видит "все признаки", что Иран поставляет беспилотники России – Столтенберг

Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

По его словам, на использование беспилотников-камикадзе производства Ирана указывают "все признаки".

"Я могу сказать, что все признаки указывают на то, что Иран поставляет эти беспилотники России. И мы призываем все страны, включая Иран, не поддерживать незаконную войну РФ против Украины", – сказал он.

Генсек отметил, что массированные атаки с применением БПЛА только подчеркивают необходимость усиления противовоздушной обороны Украины. Германия, США, Нидерланды, Франция и другие страны сейчас находятся в процессе поставки в Украину новых и передовых систем ПВО, сообщил глава Альянса.

20 октября представительство Чехии, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, сообщило в Twitter, что послы стран – членов Европейского союза согласовали санкции против поставщиков иранских беспилотников России. ЕС заморозит активы трех человек и одной организации, ответственных за передачу дронов.