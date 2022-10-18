Кулеба о поставках Ираном дронов РФ: Мы готовы каждой стране ЕС, которая сомневается, передать мешок доказательств

Об этом на брифинге, который транслировался в Facebook МИД Украины, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 17 октября, что участие Ирана в войне против Украины на стороне России будет расследоваться Европейским союзом.
"Мы готовы каждой стране ЕС, которая сомневается в поставке Ираном дронов РФ, передать мешок доказательств. Мы спросим коллег в Европейском союзе, кто именно сомневается. Мы передадим каждому мешок доказательств в виде обломков использованных Россией иранских дронов – пусть изучают. Я думаю, что это следствие завершится очень скоро", – сказал Кулеба.
По словам главы МИД Украины, "не нужно искать повод, чтобы что-то не делать".
"Это путь к новым разрушениям и новым смертям. Для того, чтобы остановить смерти, разрушения и войну в целом, нужно делать, нужно действовать. И именно об этом мы вчера говорили с министрами иностранных дел Европейского союза", – резюмировал Кулеба.
На заседании министров ЕС в режиме онлайн 17 октября Кулеба призвал ввести санкции против Ирана "за помощь России в убийстве украинцев".
По данным СМИ, Иран в течение 10 дней поставит России новые беспилотники и баллистические ракеты.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
23 сентября МИД Украины объявил о решении лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве в ответ на применение РФ иранских дронов. Тогда официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон".
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами.
Мэр Киева показал обломок одного из дронов, которыми россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации мэра, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.
Канаани после этого обстрела заявил, что его страна якобы не поставляет дроны-камикадзе России.
17 октября МИД выпустил заявление, в котором обвинил Иран в соучастии в российской агрессии против Украины. 18 октября МИД Украины инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.