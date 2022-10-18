Кулеба о поставках Ираном дронов РФ: Мы готовы каждой стране ЕС, которая сомневается, передать мешок доказательств

Об этом на брифинге, который транслировался в Facebook МИД Украины, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 17 октября, что участие Ирана в войне против Украины на стороне России будет расследоваться Европейским союзом.

"Мы готовы каждой стране ЕС, которая сомневается в поставке Ираном дронов РФ, передать мешок доказательств. Мы спросим коллег в Европейском союзе, кто именно сомневается. Мы передадим каждому мешок доказательств в виде обломков использованных Россией иранских дронов – пусть изучают. Я думаю, что это следствие завершится очень скоро", – сказал Кулеба.

По словам главы МИД Украины, "не нужно искать повод, чтобы что-то не делать".

"Это путь к новым разрушениям и новым смертям. Для того, чтобы остановить смерти, разрушения и войну в целом, нужно делать, нужно действовать. И именно об этом мы вчера говорили с министрами иностранных дел Европейского союза", – резюмировал Кулеба.

На заседании министров ЕС в режиме онлайн 17 октября Кулеба призвал ввести санкции против Ирана "за помощь России в убийстве украинцев".

По данным СМИ, Иран в течение 10 дней поставит России новые беспилотники и баллистические ракеты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)