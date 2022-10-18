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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба о поставках Ираном дронов РФ: Мы готовы каждой стране ЕС, которая сомневается, передать мешок доказательств

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Украина передаст для изучения мешок доказательств в виде обломков использованных Россией иранских дронов, отметил Кулеба
Украина передаст для изучения мешок доказательств в виде обломков использованных Россией иранских дронов, отметил Кулеба
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Украина готова предоставить доказательства передачи Ираном дронов-камикадзе Shahed-136 России.

Об этом на брифинге, который транслировался в Facebook МИД Украины, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 17 октября, что участие Ирана в войне против Украины на стороне России будет расследоваться Европейским союзом.

"Мы готовы каждой стране ЕС, которая сомневается в поставке Ираном дронов РФ, передать мешок доказательств. Мы спросим коллег в Европейском союзе, кто именно сомневается. Мы передадим каждому мешок доказательств в виде обломков использованных Россией иранских дронов – пусть изучают. Я думаю, что это следствие завершится очень скоро", – сказал Кулеба.

По словам главы МИД Украины, "не нужно искать повод, чтобы что-то не делать".

"Это путь к новым разрушениям и новым смертям. Для того, чтобы остановить смерти, разрушения и войну в целом, нужно делать, нужно действовать. И именно об этом мы вчера говорили с министрами иностранных дел Европейского союза", – резюмировал Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/539258611367040/

На заседании министров ЕС в режиме онлайн 17 октября Кулеба призвал ввести санкции против Ирана "за помощь России в убийстве украинцев".

По данным СМИ, Иран в течение 10 дней поставит России новые беспилотники и баллистические ракеты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

23 сентября МИД Украины объявил о решении лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве в ответ на применение РФ иранских дронов. Тогда официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон".

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами.

Мэр Киева показал обломок одного из дронов, которыми россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации мэра, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.

Канаани после этого обстрела заявил, что его страна якобы не поставляет дроны-камикадзе России.

17 октября МИД выпустил заявление, в котором обвинил Иран в соучастии в российской агрессии против Украины. 18 октября МИД Украины инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Теги: Россия, Украина, Иран, смерть, убийство, МИД Украины, беспилотники, Дмитрий Кулеба, обстрелы, Европа, украинцы, война России против Украины, разрушения, брифинг, ЕС, дрон-камикадзе
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