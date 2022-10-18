"Каждый должен заниматься своим делом. Не нужно шмалять из окон". В МВД и ВСУ опровергли, что гражданские могут сбивать дроны из своего оружия

Гражданские должны находиться в укрытиях, а не стрелять по беспилотникам, подчеркнули в полиции Фото: ЕРА

В частности, в комментарии Общественному об этом сказала спикер Нацполиции Марьяна Рева, таким образом опровергнув заявление советника главы МВД Антона Геращенко по этому поводу.

Ночью 16 октября и утром 17-го РФ обстреляла 25 населенных пунктов Украины, только за 12 часов с 21.00 воскресенья украинские защитники сбили 37 иранских дронов Shahed-136 и несколько крылатых ракет.

По Киеву выпустили 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО. Один БПЛА сбили из стрелкового оружия, но это сделали полицейские.

Геращенко, рассказывая об этих полицейских, призвал украинцев, имеющих нарезное оружие, самостоятельно сбивать БПЛА. В его Telegram-канале сейчас отредактированная версия видеоролика, где уже нет призыва, но hromadske сохранило ее в Twitter.

"Shahed можно сбивать. Как только слышишь звук Shahed и у тебя есть рядом твое оружие – в том числе, частности, я считаю, что это могут делать наши охотники и люди, имеющие нарезное оружие. Их можно и нужно сбивать", – заявил он.

Радник голови МВС Антон Геращенко закликав українців, які мають нарізну зброю, самостійно збивати іранські дрони-камікадзе. У поліції не згодні — просять дбати про власну безпеку pic.twitter.com/mOy4vTEhT6 — hromadske (@HromadskeUA) October 17, 2022

Позже о недопустимости таких действий заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. "Из пистолета, из карабина не следует стрелять между многоэтажными домами. Потому что это может привести к травмированию и беде гораздо большей", – сказал он, обращаясь к горожанам, владеющим оружием.

Кроме того, с аналогичным призывом, рассказывая о сбитых утром 17 октября в Киеве дронах, выступил и спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Летели все с юга, 43 [дронов-камикадзе]. 37 уничтожены. Все силы и средства: и авиация, и зенитно-ракетные комплексы, и другие силы обороны были привлечены. По меньшей мере 86% – это уничтоженные Shahed. Хороший результат. Дайте военным сделать свою работу, не нужно из окна шмалять, потому что эти все пули, которыми стреляют в густонаселенных городах, возвращаются потом людям на голову. Особенно из дробовиков и так далее", – заявил он в эфире телемарафона вечером в понедельник, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Каждый должен заниматься своим делом. У нас есть ВСУ, тероборона, полиция. Гражданские люди в это время должны находиться в укрытиях", – подчеркнула Рева, пояснив, что речь о безопасности украинцев.