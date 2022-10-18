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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Воздушные силы ВСУ сбили вечером восемь Shahed-136, а днем – два "Калибра"

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Украинская ПВО продолжает сбивать большую часть выпущенных оккупантами дронов-камикадзе
Украинская ПВО продолжает сбивать большую часть выпущенных оккупантами дронов-камикадзе
Фото: defence-ua.com

Около 21.00 17 октября в зоне ответственности воздушного командования "Центр" уничтожено восемь дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, сообщила в Telegram вечером 17 октября пресс-служба Воздушных сил (ВС) ВСУ.

"Шесть этих барражирующих боеприпасов сбиты истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами ПЗРК (переносных зенитно-ракетных комплексов. – "ГОРДОН"). Еще два Shahed-136 сбили зенитчики Сухопутных войск", – сказано в сообщении.

В ВС ВСУ добавили, что около 15.00 во время ракетной атаки из акватории Черного моря противовоздушной обороной Воздушных сил ВСУ сбиты две крылатые ракеты "Калибр".

Контекст:

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались ДнепропетровскаяСумскаяОдесская области и Запорожье.

Пока известно о четырех погибших в Киеве, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка. В Сумской области – минимум трое погибших и девять раненых, продолжаются поиски людей под завалами.

Позднее, днем 17 октября, российские оккупанты атаковали также Винницкую и Хмельницкую области и снова Одесскую

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. Всего, по информации мэра столицы Виталия Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.

Защитники Украины уничтожили 85% всех запущенных с вечера 16 октября дронов-камикадзе, об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат на брифинге 17 октября. По его данным, ВСУ с 21.30 16 октября до середины дня 17 октября сбили 37 БПЛА.

Теги: Россия, Украина, Одесса, авиация, Вооруженные силы Украины, ПВО, боеприпасы, беспилотники, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, ПЗРК, война России против Украины, ракеты, ракета, Воздушные силы Украины, крылатая ракета, российские оккупанты, дрон-камикадзе
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