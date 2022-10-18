Воздушные силы ВСУ сбили вечером восемь Shahed-136, а днем – два "Калибра"

"Шесть этих барражирующих боеприпасов сбиты истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами ПЗРК (переносных зенитно-ракетных комплексов. – "ГОРДОН"). Еще два Shahed-136 сбили зенитчики Сухопутных войск", – сказано в сообщении.

В ВС ВСУ добавили, что около 15.00 во время ракетной атаки из акватории Черного моря противовоздушной обороной Воздушных сил ВСУ сбиты две крылатые ракеты "Калибр".