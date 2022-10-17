Зеленский о гибели мирных жителей в результате российских ударов: Террор должен проиграть и проиграет

"Нынешний враг в своем зле объединяет, кажется, всех врагов нашей государственности, которые были. Действует коварно: убивает мирных людей, бьет по жилью, инфраструктуре", – написал Зеленский, опубликовав фотографии последствий прилетов.
Он добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются. Глава государства подтвердил, что в результате сегодняшней атаки оккупантов на жилой дом в Киеве погибли уже четыре человека, среди погибших – молодая семья, которая ожидала ребенка.
"Террор должен проиграть и проиграет, а Украина победит. И привлечет к ответственности каждого российского террориста – от командующих до рядовых, выполнявших преступные приказы", – заверил украинский президент.
Зеленский уже второй раз за 17 октября прокомментировал сегодняшнюю массированную атаку на Украину. Утром он говорил о терроре, который устраивают российские оккупанты с помощью ракет и дронов-камикадзе.
"Враг может ударить по нашим городам, но сломать нас ему не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. Нас – победа", – подчеркнул президент.
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.
Пока известно о четырех погибших в Киеве, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка. В Сумской области – минимум трое погибших и девять раненых, продолжаются поиски людей под завалами.
Позднее, днем 17 октября, российские оккупанты атаковали также Винницкую и Хмельницкую области.
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. Всего, по информации мэра столицы Виталия Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.
Защитники Украины уничтожили 85% всех запущенных с вечера 16 октября дронов-камикадзе, об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат на брифинге 17 октября. По его данным, ВСУ с 31.30 16 октября сбили 37 БПЛА.