Зеленский о гибели мирных жителей в результате российских ударов: Террор должен проиграть и проиграет

Зеленский уверен, что Украина победит, несмотря на террор россиян с воздуха Фото: president.gov.ua

"Нынешний враг в своем зле объединяет, кажется, всех врагов нашей государственности, которые были. Действует коварно: убивает мирных людей, бьет по жилью, инфраструктуре", – написал Зеленский, опубликовав фотографии последствий прилетов.

Он добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются. Глава государства подтвердил, что в результате сегодняшней атаки оккупантов на жилой дом в Киеве погибли уже четыре человека, среди погибших – молодая семья, которая ожидала ребенка.

"Террор должен проиграть и проиграет, а Украина победит. И привлечет к ответственности каждого российского террориста – от командующих до рядовых, выполнявших преступные приказы", – заверил украинский президент.

Зеленский уже второй раз за 17 октября прокомментировал сегодняшнюю массированную атаку на Украину. Утром он говорил о терроре, который устраивают российские оккупанты с помощью ракет и дронов-камикадзе.

"Враг может ударить по нашим городам, но сломать нас ему не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. Нас – победа", – подчеркнул президент.