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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о гибели мирных жителей в результате российских ударов: Террор должен проиграть и проиграет

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Зеленский уверен, что Украина победит, несмотря на террор россиян с воздуха
Зеленский уверен, что Украина победит, несмотря на террор россиян с воздуха
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября показал в Telegram последствия атаки оккупантов ракетами и дронами-камикадзе по украинской гражданской инфраструктуре, в результате которой погибли мирные жители.

"Нынешний враг в своем зле объединяет, кажется, всех врагов нашей государственности, которые были. Действует коварно: убивает мирных людей, бьет по жилью, инфраструктуре", – написал Зеленский, опубликовав фотографии последствий прилетов.

Он добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются. Глава государства подтвердил, что в результате сегодняшней атаки оккупантов на жилой дом в Киеве погибли уже четыре человека, среди погибших – молодая семья, которая ожидала ребенка.

"Террор должен проиграть и проиграет, а Украина победит. И привлечет к ответственности каждого российского террориста – от командующих до рядовых, выполнявших преступные приказы", – заверил украинский президент.

Зеленский уже второй раз за 17 октября прокомментировал сегодняшнюю массированную атаку на Украину. Утром он говорил о терроре, который устраивают российские оккупанты с помощью ракет и дронов-камикадзе.

"Враг может ударить по нашим городам, но сломать нас ему не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. Нас – победа", – подчеркнул президент. 


Контекст:

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались ДнепропетровскаяСумскаяОдесская области и Запорожье.

Пока известно о четырех погибших в Киеве, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенкаВ Сумской области – минимум трое погибших и девять раненых, продолжаются поиски людей под завалами.

Позднее, днем 17 октября, российские оккупанты атаковали также Винницкую и Хмельницкую области. 

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. Всего, по информации мэра столицы Виталия Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.

Защитники Украины уничтожили 85% всех запущенных с вечера 16 октября дронов-камикадзе, об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат на брифинге 17 октября. По его данным, ВСУ с 31.30 16 октября сбили 37 БПЛА.

Теги: Россия, Киев, Украина, Одесса, Сумы, Винницкая область, ПВО, Хмельницкая область, беспилотники, жертвы, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, удары, ракета, инфраструктура, погибшие, российские оккупанты, дрон-камикадзе
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