В Хмельницкой области взрывы – глава ОГА

Он призвал горожан оставаться в укрытиях.

"Верим в ПВО!" – добавил он.

Контекст:

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. В результате удара по Киеву погибли три человека, есть раненые.