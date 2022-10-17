Россияне нанесли новый ракетный удар по Днепропетровской области, есть серьезные разрушения – ОВА

"Пожар и серьезные разрушения. На месте работают спасатели и специальные машины ГСЧС", – написал Резниченко.

Он призвал жителей области экономить электричество, особенно в часы самого активного потребления – с 8.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00, – чтобы минимизировать количество отключений.

Оккупанты также били по Днепропетровской области ракетами этой ночью, три ракеты сбила украинская ПВО, одна попала в объект энергетической инфраструктуры, сообщал Резниченко утром.