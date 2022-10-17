Россияне нанесли новый ракетный удар по Днепропетровской области, есть серьезные разрушения – ОВА

"Пожар и серьезные разрушения. На месте работают спасатели и специальные машины ГСЧС", – написал Резниченко.
Он призвал жителей области экономить электричество, особенно в часы самого активного потребления – с 8.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00, – чтобы минимизировать количество отключений.
Оккупанты также били по Днепропетровской области ракетами этой ночью, три ракеты сбила украинская ПВО, одна попала в объект энергетической инфраструктуры, сообщал Резниченко утром.
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. В результате удара по Киеву погибли три человека, есть раненые.