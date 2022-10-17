В сторону Украины из Каспийского моря выпустили 16 ракет – мэр Ровно

По всей Украине сейчас объявлена воздушная тревога.

Третяк добавил, что ракеты летят в сторону центра и запада Украины, но могут сменить траекторию.

Контекст:

Утром 17 октября Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице повреждены энергетические объекты и жилой дом. На данный момент известно о двоих погибших в результате удара по Киеву.

Мэр Киева Виталий Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, но большую часть сбила ПВО.