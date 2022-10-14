Резников показал, сколько высокоточных ракет осталось у России: "Искандеров" использовали 776 из 900

Активнее всего россияне для ударов по Украине используют ракеты "Искандер" Фото: mil.ru

"Демилитаризация России. Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор снижает свои возможности по нанесению ударов по военным объектам", – написал министр.

По данным главы украинского оборонного ведомства, в распоряжении оккупантов остается:

124 ракеты "Искандер" из 900, которые были в начале вторжения;

272 "Калибра" из 500;

213 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 из 444.

"Два вывода: военное поражение России неизбежно. Россия – террористическое государство", – резюмировал Резников.

Demilitarization of russia.

By using hundreds of high-precision missiles against civilian objects of Ukraine, the aggressor state reduces its ability to strike the military targets. Two conclusions:

- russia's military defeat is inevitable;

- russia is a terrorist state. pic.twitter.com/KHeM7AaGlb — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 14, 2022

10–11 октября российские войска нанесли массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины, использовав более 110 ракет (84 ракеты – 10 октября и почти 30 – 11 октября). Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что запуск ракет, запас которых у России скуден, по случайным гражданским объектам вместо военных целей "не является стратегическим или разумным использованием ваших ограниченных ресурсов".

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля украинские защитники уничтожили 316 крылатых ракет, выпущенных российской армией по Украине.