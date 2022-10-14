Резников показал, сколько высокоточных ракет осталось у России: "Искандеров" использовали 776 из 900

"Демилитаризация России. Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор снижает свои возможности по нанесению ударов по военным объектам", – написал министр.
По данным главы украинского оборонного ведомства, в распоряжении оккупантов остается:
"Два вывода: военное поражение России неизбежно. Россия – террористическое государство", – резюмировал Резников.
Demilitarization of russia.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 14, 2022
By using hundreds of high-precision missiles against civilian objects of Ukraine, the aggressor state reduces its ability to strike the military targets. Two conclusions:
- russia's military defeat is inevitable;
- russia is a terrorist state. pic.twitter.com/KHeM7AaGlb
10–11 октября российские войска нанесли массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины, использовав более 110 ракет (84 ракеты – 10 октября и почти 30 – 11 октября). Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что запуск ракет, запас которых у России скуден, по случайным гражданским объектам вместо военных целей "не является стратегическим или разумным использованием ваших ограниченных ресурсов".
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля украинские защитники уничтожили 316 крылатых ракет, выпущенных российской армией по Украине.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара высокоточными ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что Россия использовала в Украине все виды своего ракетного вооружения.
9 сентября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что у России осталось менее 200 "Искандеров", а ракет С-300 хватит на три года.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 27 сентября, что С-300 наряду с баллистическими "Искандерами" являются одной из наиболее сложно поражаемых целей для украинских сил ПВО.
По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.