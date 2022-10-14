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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников показал, сколько высокоточных ракет осталось у России: "Искандеров" использовали 776 из 900

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Активнее всего россияне для ударов по Украине используют ракеты "Искандер"
Активнее всего россияне для ударов по Украине используют ракеты "Искандер"
Фото: mil.ru

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал 14 октября в Twitter данные о количестве высокоточных ракет в арсенале российской армии по состоянию на 23 февраля и 12 октября.

"Демилитаризация России. Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор снижает свои возможности по нанесению ударов по военным объектам", – написал министр.

По данным главы украинского оборонного ведомства, в распоряжении оккупантов остается:

  • 124 ракеты "Искандер" из 900, которые были в начале вторжения;
  • 272 "Калибра" из 500;
  • 213 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 из 444.

"Два вывода: военное поражение России неизбежно. Россия – террористическое государство", – резюмировал Резников.

10–11 октября российские войска нанесли массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины, использовав более 110 ракет (84 ракеты – 10 октября и почти 30 – 11 октября). Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что запуск ракет, запас которых у России скуден, по случайным гражданским объектам вместо военных целей "не является стратегическим или разумным использованием ваших ограниченных ресурсов".

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля украинские защитники уничтожили 316 крылатых ракет, выпущенных российской армией по Украине.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара высокоточными ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что Россия использовала в Украине все виды своего ракетного вооружения.

9 сентября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что у России осталось менее 200 "Искандеров", а ракет С-300 хватит на три года.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 27 сентября, что С-300 наряду с баллистическими "Искандерами" являются одной из наиболее сложно поражаемых целей для украинских сил ПВО.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Теги: Россия, Украина, Министерство обороны Украины, ПВО, Алексей Резников, Russia, terrorism, Ukraine, terrorists, military, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Вадим Скибицкий, крылатая ракета, Reznikov, российские оккупанты, Юрий Игнат
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