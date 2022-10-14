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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский воин "Иглой" сбил за два дня четыре российские ракеты – Воздушные силы

Боец ВСУ Ярослав сбил четыре ракеты оккупантов за два дня
Боец ВСУ Ярослав сбил четыре ракеты оккупантов за два дня
Фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine / Telegram

Военнослужащий зенитной ракетной бригады имени гетмана Пилипа Орлика воздушного командования "Юг" при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" во время массированной ракетной атаки оккупантов сбил четыре ракеты. Об этом сообщила в Telegram 14 октября пресс-служба Воздушных сил (ВС) ВСУ.

"За два дня массированного ракетного обстрела Украины 10-го и 11 октября Ярослав уничтожил четыре крылатые ракеты оккупантов точными выстрелами из ПЗРК "Игла", – сказано в сообщении.

Воин признался, что справиться с тревогой и волнением при работе по целям ему помогает чувство ответственности.

"Во время пуска всегда есть волнение, но главное – результат, ведь не сбитая крылатая ракета может натворить беды", – сказал он.

В ВС ВСУ пообещали, что боец будет "достойно поощрен" военным руководством.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 11 октября рассказал о достижении другого солдата ВСУ, Дмитрия Шумского, который из ПЗРК Stinger сбил 10 октября две ракеты оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля украинские защитники уничтожили 316 крылатых ракет, выпущенных российской армией по Украине.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 14.00 10 октября, по Украине оккупанты выпустили 84 ракеты и 24 беспилотника, уничтожены 43 ракеты и 13 БПЛА (10 из них – камикадзе).

В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС на 7.00 11 октября, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей была обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, они были нанесены по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 млн до $700 млн.

11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжилась. В частности, утром оккупанты повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях.

По данным Генштаба ВСУ, РФ за сутки 11 октября запустила по Украине почти 30 крылатых ракет. Из них 21 сбили Воздушные силы ВСУ, также уничтожены 11 дронов-камикадзе оккупантов.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ПВО, Владимир Зеленский, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, удары, ракета, Воздушные силы Украины, крылатая ракета, российские оккупанты
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