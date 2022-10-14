Украинский воин "Иглой" сбил за два дня четыре российские ракеты – Воздушные силы

Боец ВСУ Ярослав сбил четыре ракеты оккупантов за два дня Фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine / Telegram

"За два дня массированного ракетного обстрела Украины 10-го и 11 октября Ярослав уничтожил четыре крылатые ракеты оккупантов точными выстрелами из ПЗРК "Игла", – сказано в сообщении.

Воин признался, что справиться с тревогой и волнением при работе по целям ему помогает чувство ответственности.

"Во время пуска всегда есть волнение, но главное – результат, ведь не сбитая крылатая ракета может натворить беды", – сказал он.

В ВС ВСУ пообещали, что боец будет "достойно поощрен" военным руководством.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 11 октября рассказал о достижении другого солдата ВСУ, Дмитрия Шумского, который из ПЗРК Stinger сбил 10 октября две ракеты оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля украинские защитники уничтожили 316 крылатых ракет, выпущенных российской армией по Украине.