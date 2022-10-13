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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россия с каждым днем становится слабее и слабее". Данилов рассказал, сколько у оккупантов осталось ракет

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По словам Данилова, у России осталось менее 30% ракет от количества, которое было на 24 февраля
По словам Данилова, у России осталось менее 30% ракет от количества, которое было на 24 февраля
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Украинская разведка отслеживает ситуацию с остатками ракетного арсенала России. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью "Радио НВ" 13 октября.

Данилова спросили, сколько у России осталось ракет и близко ли то время, когда она не сможет ими пользоваться. 

"Могу сказать, что это время уже близится. Наша разведка работает безупречно. Мы знаем с математической погрешностью количество ракет, оставшихся на территории Российской Федерации. Речь идет именно о высокоточных ракетах, которые для нас создают наибольшие хлопоты", – ответил секретарь СНБО. 

Ракет советского образца, например, зенитных С-300, у России "еще немного есть", но их намного меньше, чем было в начале вторжения, сказал Данилов. 

"Страна-террорист, страна-агрессор Российская Федерация с каждым днем становится все слабее, слабее и еще раз слабее. Мы отслеживаем все эти вещи. Я не имею права называть абсолютные цифры, которые вы хотели бы от меня услышать. Но если брать проценты, то речь идет о том, что остается 25–28% от общего количества, которое было у них на 24 февраля", – добавил он.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным президента Украины Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет

Украинская ПВО сбивает от 50% до 70% российских ракет, рассказывал в начале сентября начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью "АрміяInform".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СНБО, разведка, ПВО, война России против Украины, ракеты, ракета, Российская Федерация, Алексей Данилов
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