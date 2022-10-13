"Россия с каждым днем становится слабее и слабее". Данилов рассказал, сколько у оккупантов осталось ракет

Данилова спросили, сколько у России осталось ракет и близко ли то время, когда она не сможет ими пользоваться.
"Могу сказать, что это время уже близится. Наша разведка работает безупречно. Мы знаем с математической погрешностью количество ракет, оставшихся на территории Российской Федерации. Речь идет именно о высокоточных ракетах, которые для нас создают наибольшие хлопоты", – ответил секретарь СНБО.
Ракет советского образца, например, зенитных С-300, у России "еще немного есть", но их намного меньше, чем было в начале вторжения, сказал Данилов.
"Страна-террорист, страна-агрессор Российская Федерация с каждым днем становится все слабее, слабее и еще раз слабее. Мы отслеживаем все эти вещи. Я не имею права называть абсолютные цифры, которые вы хотели бы от меня услышать. Но если брать проценты, то речь идет о том, что остается 25–28% от общего количества, которое было у них на 24 февраля", – добавил он.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По данным президента Украины Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет.
Украинская ПВО сбивает от 50% до 70% российских ракет, рассказывал в начале сентября начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью "АрміяInform".