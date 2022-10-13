"Россия с каждым днем становится слабее и слабее". Данилов рассказал, сколько у оккупантов осталось ракет

По словам Данилова, у России осталось менее 30% ракет от количества, которое было на 24 февраля Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Данилова спросили, сколько у России осталось ракет и близко ли то время, когда она не сможет ими пользоваться.

"Могу сказать, что это время уже близится. Наша разведка работает безупречно. Мы знаем с математической погрешностью количество ракет, оставшихся на территории Российской Федерации. Речь идет именно о высокоточных ракетах, которые для нас создают наибольшие хлопоты", – ответил секретарь СНБО.

Ракет советского образца, например, зенитных С-300, у России "еще немного есть", но их намного меньше, чем было в начале вторжения, сказал Данилов.

"Страна-террорист, страна-агрессор Российская Федерация с каждым днем становится все слабее, слабее и еще раз слабее. Мы отслеживаем все эти вещи. Я не имею права называть абсолютные цифры, которые вы хотели бы от меня услышать. Но если брать проценты, то речь идет о том, что остается 25–28% от общего количества, которое было у них на 24 февраля", – добавил он.