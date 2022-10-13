Крушение украинского истребителя в районе Винницы. В ГБР назвали одну из версий произошедшего

Истребитель разбился вечером, пилот успешно катапультировался.

"По предварительной информации, военный летчик выполнял боевое задание по уничтожению вражеских БПЛА. Ему удалось сбить пять дронов-камикадзе Shahed-136. По одной из версий следствия, вблизи поселка Турбов во время уничтожения очередного объекта обломки сбитого вражеского беспилотника зацепили кабину украинского самолета", – говорится с сообщении.

В ГБР отметили, что пилот направил МиГ-29 в поле и катапультировался, сейчас он в больнице.

"Пострадавших среди населения нет. Продолжаются следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. Указанное производство станет еще одним фактом документирования преступлений агрессора против Украины", – подчеркнули в бюро.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Представитель Воздушных сил ВСУ в комментарии "BBC News Україна" предположил, что авария могла произойти из-за проблем с самолетом, в частности во время пуска своей ракеты. Военный подчеркнул, что "такое случается".