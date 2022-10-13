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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Крушение украинского истребителя в районе Винницы. В ГБР назвали одну из версий произошедшего

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Самолет упал в поле, отмечает ГБР
Самолет упал в поле, отмечает ГБР
Фото: dbr.gov.ua

Истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины, который разбился 12 октября в Винницкой области, мог потерпеть крушение из-за обломков объектов, которые уничтожал летчик. Об этом 13 октября проинформировало Государственное бюро расследований (ГБР).

Истребитель разбился вечером, пилот успешно катапультировался.

"По предварительной информации, военный летчик выполнял боевое задание по уничтожению вражеских БПЛА. Ему удалось сбить пять дронов-камикадзе Shahed-136. По одной из версий следствия, вблизи поселка Турбов во время уничтожения очередного объекта обломки сбитого вражеского беспилотника зацепили кабину украинского самолета", – говорится с сообщении.

В ГБР отметили, что пилот направил МиГ-29 в поле и катапультировался, сейчас он в больнице.

"Пострадавших среди населения нет. Продолжаются следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. Указанное производство станет еще одним фактом документирования преступлений агрессора против Украины", – подчеркнули в бюро.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Представитель Воздушных сил ВСУ в комментарии "BBC News Україна" предположил, что авария могла произойти из-за проблем с самолетом, в частности во время пуска своей ракеты. Военный подчеркнул, что "такое случается".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Винницкая область, самолет, крушение, больница, беспилотники, экспертиза, расследование, истребители, ВСУ, Государственное бюро расследований, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, пилот, ГБР, летчик
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