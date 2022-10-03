1000 дней с момента катастрофы самолета МАУ в Иране. Главы МИД Украины, Канады, Швеции и Великобритании сделали совместное заявление

"4 октября 2022 года исполняется 1000 дней с момента противозаконного сбивания Ираном рейса 752 (PS752) авиакомпании "Международные авиалинии Украины", в результате которого погибли 176 невинных гражданских лиц. Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство, стоим вместе с семьями в скорби в связи с этим трагическим событием и чтим память жертв, погибших на борту рейса PS752. Мы еще раз требуем, чтобы Иран выполнил свои международно-правовые обязательства и обеспечил прозрачность и справедливость в связи со своими действиями", – говорится в заявлении.
Группа поблагодарила четырех экспертов в области права: профессора Пайяма Ахавана, профессора Гарольда Хонгджу Коу, Джессику Уэллс и сэра Майкла Вуда.
"Они передали свой большой опыт нашим юридическим командам, которые продолжают свою добросовестную работу в ответ на противозаконное и вопиющее сбивание Ираном рейса PS752. Мы продолжаем быть солидарными с семьями и близкими жертвами сбивания рейса PS752", – заявили в координационной группе.
Самолет Boeing 737-800 рейса PS752, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.
Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.
23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.
Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление.
Суд канадской провинции Онтарио 20 мая признал преднамеренным террористическим актом крушение самолета авиакомпании МАУ. Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что этот суд не имеет юрисдикции принимать решения по иску о возмещении убытков в результате авиакатастрофы, поскольку она произошла за пределами Канады.
16 декабря международная группа по координации помощи жертвам сбитого самолета МАУ потребовала, чтобы иранская сторона до 5 января 2022 года подтвердила свою готовность участвовать в переговорах по компенсации. 6 января международная группа заявила, что Иран отказался от переговоров. "Международная группа сосредоточится на дальнейших действиях для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права", – заявили главы МИД Украины, Канады, Швеции и Великобритании.