1000 дней с момента катастрофы самолета МАУ в Иране. Главы МИД Украины, Канады, Швеции и Великобритании сделали совместное заявление

"4 октября 2022 года исполняется 1000 дней с момента противозаконного сбивания Ираном рейса 752 (PS752) авиакомпании "Международные авиалинии Украины", в результате которого погибли 176 невинных гражданских лиц. Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство, стоим вместе с семьями в скорби в связи с этим трагическим событием и чтим память жертв, погибших на борту рейса PS752. Мы еще раз требуем, чтобы Иран выполнил свои международно-правовые обязательства и обеспечил прозрачность и справедливость в связи со своими действиями", – говорится в заявлении.

Группа поблагодарила четырех экспертов в области права: профессора Пайяма Ахавана, профессора Гарольда Хонгджу Коу, Джессику Уэллс и сэра Майкла Вуда.

"Они передали свой большой опыт нашим юридическим командам, которые продолжают свою добросовестную работу в ответ на противозаконное и вопиющее сбивание Ираном рейса PS752. Мы продолжаем быть солидарными с семьями и близкими жертвами сбивания рейса PS752", – заявили в координационной группе.