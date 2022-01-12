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Крушение самолета МАУ в Иране. Имена вероятных исполнителей преступления сообщили семьям погибших

Самолет МАУ, летевший из Тегерана в Киев, был сбит ракетой 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана
Самолет МАУ, летевший из Тегерана в Киев, был сбит ракетой 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана
Фото: EPA

Фамилии и имена лиц, которых Тегеран обвиняет в катастрофе пассажирского самолета Boeing 737-800 рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сообщили семьям погибших. Об этом 12 января в интервью УНН заявил посол Ирана в Украине Манучехр Моради.

"Согласно доказательствам и существующим документированным данным, против нескольких лиц выдвинуты обвинения, в настоящее время продолжается судебный процесс в отношении них. Их имена и фамилии все же были сообщены семьям погибших и их адвокатам, однако до сих пор они не объявлены официально", – рассказал посол.

На вопрос, сообщили ли фамилии подозреваемых украинским властям, дипломат отметил, что министерство иностранных дел Ирана и посольство пока не могут их разглашать.

"Если имена и фамилии будут официально объявлены судом министерству иностранных дел Ирана, украинская сторона об этом обязательно узнает. Такая возможность для семей погибших украинцев будет существовать, если они возьмут иранских адвокатов и через них будут отстаивать свои интересы в суде", – добавил Моради.

Контекст:

Самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин говорил, что Украина будет требовать от Ирана продолжения расследования.

Суд канадской провинции Онтарио 20 мая признал преднамеренным террористическим актом крушение самолета авиакомпании МАУ. Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что этот суд не имеет юрисдикции принимать решения по иску о возмещении убытков в результате авиакатастрофы, поскольку она произошла за пределами Канады.

16 декабря международная группа по координации помощи жертвам сбитого самолета МАУ потребовала, чтобы иранская сторона до 5 января 2022 года подтвердила свою готовность участвовать в переговорах по компенсации.

6 января 2022 года международная группа заявила, что Иран отказался от переговоров с ней. "Международная группа сосредоточится на дальнейших действиях для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права", – заявили главы МИД Украины, Канады, Швеции и Великобритании.

8 января бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что следователи знают имена вероятных исполнителей по делу об уничтожении самолета. 

Теги: Иран, авиакатастрофа, МАУ, крушение, Тегеран, крушение самолета МАУ в Иране
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