Крушение самолета МАУ в Иране. Имена вероятных исполнителей преступления сообщили семьям погибших

Самолет МАУ, летевший из Тегерана в Киев, был сбит ракетой 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана Фото: EPA

"Согласно доказательствам и существующим документированным данным, против нескольких лиц выдвинуты обвинения, в настоящее время продолжается судебный процесс в отношении них. Их имена и фамилии все же были сообщены семьям погибших и их адвокатам, однако до сих пор они не объявлены официально", – рассказал посол.

На вопрос, сообщили ли фамилии подозреваемых украинским властям, дипломат отметил, что министерство иностранных дел Ирана и посольство пока не могут их разглашать.

"Если имена и фамилии будут официально объявлены судом министерству иностранных дел Ирана, украинская сторона об этом обязательно узнает. Такая возможность для семей погибших украинцев будет существовать, если они возьмут иранских адвокатов и через них будут отстаивать свои интересы в суде", – добавил Моради.