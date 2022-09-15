Родственники погибших в результате крушения самолета МАУ в Иране обратились в Международный уголовный суд

Самолет МАУ был сбит в январе 2020 года Фото: EPA

Обращение в суд в Гааге сделано от имени Ассоциации семей жертв рейса PS752.

Родственники погибших объяснили, что за два с половиной года, которые прошли с момента крушения, они не смогли "добиться справедливости от правительства Ирана, препятствующего расследованию", и поэтому было решено обратится в МУС.

Адвокаты истцов объяснили, что, когда сбили самолет, уже существовал международный вооруженный конфликт, возникший после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани и последовавшего после этого ракетного удара Ирана по базам США в Ираке.

"В обращении к МУС семьи настаивают, что самолет PS752 был намеренно сбит, несмотря на то, что правительство Ирана знало о том, что это пассажирский лайнер. Но руководство Ирана решило держать небо открытым и не предупреждать авиакомпанию об опасности, чтобы сдержать атаки США, Тегеран использовал гражданских пассажиров и экипаж в качестве живого щита", – объясняет "Голос Америки".

Родственники погибших считают, что произошло "умышленное убийство" гражданских лиц и власти Ирана покрывают преступников.

В МУС Ассоциация семей жертв рейса PS752 обратилась в соответствии со статьей Римского статута, которая позволяет подавать иски не только государственным органам, но и негосударственным организациям и даже отдельным жертвам, отмечает "Голос Америки".

Журналисты объясняют, что, хотя Иран и не является государством – участником Римского статута МКС, юрисдикция суда на него распространяется, поскольку сбит был украинский самолет, а Украина признает юрисдикцию суда в Гааге по преступлениям, совершенным на ее территории, коим являлся самолет МАУ.

Украина не ратифицировала Римский статут, однако в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.