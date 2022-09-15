Родственники погибших в результате крушения самолета МАУ в Иране обратились в Международный уголовный суд

Обращение в суд в Гааге сделано от имени Ассоциации семей жертв рейса PS752.
Родственники погибших объяснили, что за два с половиной года, которые прошли с момента крушения, они не смогли "добиться справедливости от правительства Ирана, препятствующего расследованию", и поэтому было решено обратится в МУС.
Адвокаты истцов объяснили, что, когда сбили самолет, уже существовал международный вооруженный конфликт, возникший после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани и последовавшего после этого ракетного удара Ирана по базам США в Ираке.
"В обращении к МУС семьи настаивают, что самолет PS752 был намеренно сбит, несмотря на то, что правительство Ирана знало о том, что это пассажирский лайнер. Но руководство Ирана решило держать небо открытым и не предупреждать авиакомпанию об опасности, чтобы сдержать атаки США, Тегеран использовал гражданских пассажиров и экипаж в качестве живого щита", – объясняет "Голос Америки".
Родственники погибших считают, что произошло "умышленное убийство" гражданских лиц и власти Ирана покрывают преступников.
В МУС Ассоциация семей жертв рейса PS752 обратилась в соответствии со статьей Римского статута, которая позволяет подавать иски не только государственным органам, но и негосударственным организациям и даже отдельным жертвам, отмечает "Голос Америки".
Журналисты объясняют, что, хотя Иран и не является государством – участником Римского статута МКС, юрисдикция суда на него распространяется, поскольку сбит был украинский самолет, а Украина признает юрисдикцию суда в Гааге по преступлениям, совершенным на ее территории, коим являлся самолет МАУ.
Украина не ратифицировала Римский статут, однако в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.
Самолет Boeing 737-800 рейса PS752, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.
Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.
23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.
Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. Замглавы МИД Украины Евгений Енин говорил, что Украина будет требовать от Ирана продолжения расследования.
Суд канадской провинции Онтарио 20 мая признал преднамеренным террористическим актом крушение самолета авиакомпании МАУ. Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что этот суд не имеет юрисдикции принимать решения по иску о возмещении убытков в результате авиакатастрофы, поскольку она произошла за пределами Канады.
16 декабря международная группа по координации помощи жертвам сбитого самолета МАУ потребовала, чтобы иранская сторона до 5 января 2022 года подтвердила свою готовность участвовать в переговорах по компенсации.
6 января 2022 года международная группа заявила, что Иран отказался от переговоров с ней. "Международная группа сосредоточится на дальнейших действиях для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права", – заявили главы МИД Украины, Канады, Швеции и Великобритании.
8 января бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что следователи знают имена вероятных исполнителей по делу об уничтожении самолета.