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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спикер Воздушных сил рассказал, как ВСУ удалось сбить за сутки четыре самолета оккупантов

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Оккупанты бросают штурмовые самолеты на продолжающееся контрнаступление ВСУ на востоке и юге Украины
Оккупанты бросают штурмовые самолеты на продолжающееся контрнаступление ВСУ на востоке и юге Украины
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Facebook

Четыре боевых самолета оккупантов, которые были сбиты за последние сутки, Вооруженным силам Украины удалось уничтожить без участия авиации. Об этом 25 сентября в эфире национального телемарафона, который "1+1" транслирует в YouTube, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, такого результата удалось добиться, потому что враг, атакуя украинские позиции, допускает сильные снижения и это делает его хорошей целью для переносных ракетно-зенитных комплексов.

"Российские паблики назвали это "очень плохим днем". Официальные власти, конечно, не подтверждают такие потери, а вот соцсети, по сути, подтверждают, что за сутки четыре самолета уничтожено, и это сделали не Воздушные силы, а наши побратимы из десантно-штурмовых войск, сухопутные подразделения ВСУ", – сказал он.

По словам Игната, оккупанты бросают штурмовые самолеты на продолжающееся контрнаступление ВСУ на востоке и юге Украины.

"Речь идет о ПЗРК разных типов, и это результат атак врага по контрнаступлению наших подразделений. Именно на низких высотах хорошо работают ПЗРК", – отметил спикер.

Контекст:

С 24 по 25 сентября ВСУ, по данным Генштаба, ликвидировали около 400 российских захватчиков. Наибольшие потери противник понес на краматорском и донецком направлениях.

Оккупанты за сутки потеряли: танков – 2275 (+13); боевых бронированных машин – 4832 (+25); артиллерийских систем – 1368 (+7); РСЗО – 328 (+1); средств ПВО – 171 (+1); самолетов – 259 (+4); вертолетов – 220; БПЛА оперативно-тактического уровня – 966 (+10); крылатых ракет – 241 (+1); кораблей/катеров – 15; автомобильной техники и автоцистерн –3701 (+20); специальной техники – 130 (+4).

Теги: авиация, ВСУ, ПЗРК, война России против Украины, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
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