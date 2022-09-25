Спикер Воздушных сил рассказал, как ВСУ удалось сбить за сутки четыре самолета оккупантов

Оккупанты бросают штурмовые самолеты на продолжающееся контрнаступление ВСУ на востоке и юге Украины Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Facebook

По его словам, такого результата удалось добиться, потому что враг, атакуя украинские позиции, допускает сильные снижения и это делает его хорошей целью для переносных ракетно-зенитных комплексов.

"Российские паблики назвали это "очень плохим днем". Официальные власти, конечно, не подтверждают такие потери, а вот соцсети, по сути, подтверждают, что за сутки четыре самолета уничтожено, и это сделали не Воздушные силы, а наши побратимы из десантно-штурмовых войск, сухопутные подразделения ВСУ", – сказал он.

По словам Игната, оккупанты бросают штурмовые самолеты на продолжающееся контрнаступление ВСУ на востоке и юге Украины.

"Речь идет о ПЗРК разных типов, и это результат атак врага по контрнаступлению наших подразделений. Именно на низких высотах хорошо работают ПЗРК", – отметил спикер.