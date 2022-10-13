Пилот отвел самолет от Винницы и катапультировался. Командование Воздушных сил сообщило об аварии украинского истребителя

Об этом пресc-центр ВС ВСУ сообщил в Facebook.

"Летчик успешно катапультировался, чувствует себя хорошо. Он выполнял боевое задание по уничтожению над Винницкой областью вражеских дронов-камикадзе Shahed-136. В этот день пилот уже уничтожил пять "шахидов": три – на юге Украины и два – над Винницей. А накануне, во время массированного ракетного обстрела, сбил две крылатые ракеты оккупантов", – рассказали в командовании.

Сегодня вечером, согласно релизу, пилот по пока неизвестным техническим причинам начал терять управление самолетом.

"Но [пилот] сделал все возможное, чтобы увести самолет подальше от Винницы, и… катапультировался", – добавили в ВС ВСУ. Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту звания Героя Украины.

О сбитии двух дронов-камикадзе, атаковавших Винницкую область, местные власти сообщали сегодня в 17.30.