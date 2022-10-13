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Пилот отвел самолет от Винницы и катапультировался. Командование Воздушных сил сообщило об аварии украинского истребителя

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Пилот, чей истребитель вышел из-под управления, сбил сегодня пять дронов-камикадзе
Пилот, чей истребитель вышел из-под управления, сбил сегодня пять дронов-камикадзе
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (иллюстративное)

Вечером 12 октября вблизи Винницы разбился истребитель одной из бригад Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Об этом пресc-центр ВС ВСУ сообщил в Facebook. 

"Летчик успешно катапультировался, чувствует себя хорошо. Он выполнял боевое задание по уничтожению над Винницкой областью вражеских дронов-камикадзе Shahed-136. В этот день пилот уже уничтожил пять "шахидов": три – на юге Украины и два – над Винницей. А накануне, во время массированного ракетного обстрела, сбил две крылатые ракеты оккупантов", – рассказали в командовании. 

Сегодня вечером, согласно релизу, пилот по пока неизвестным техническим причинам начал терять управление самолетом.

"Но [пилот] сделал все возможное, чтобы увести самолет подальше от Винницы, и… катапультировался", – добавили в ВС ВСУ. Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту звания Героя Украины.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid0uSrqGZRUf2tnqyRfbgZ5qRhQPgvjzn2A61G9MtviNr9vxyrverKoyhRSoo8G9V3yl

О сбитии двух дронов-камикадзе, атаковавших Винницкую область, местные власти сообщали сегодня в 17.30. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Винница, авария, самолет, истребители, самолеты, ВСУ, пилот, Николай Олещук, летчик
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