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В Германии в воздухе столкнулись два самолета, выполнявшие акробатические фигуры, пилоты погибли

Пилоты занимались синхронным пилотажем
Пилоты занимались синхронным пилотажем
Скриншот: ronny günther / YouTube

24 сентября в воздухе в районе немецкого города Гера произошла авиакатастрофа с участием двух пилотажных самолетов. Об этом 25 сентября проинформировал телеканал MDR.

Инцидент произошел в районе аэродрома Леумниц с двумя винтовыми самолетами. В результате погибли пилоты обоих самолетов, им было 42 года и 73 года.

Делом занимается криминальная полиция, она рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе технический дефект и человеческий фактор.

Управляющий аэропортом, возле которого произошла катастрофа, подчеркнул, что 24 сентября не было официальных соревнований по высшему пилотажу или показательных выступлений.

Позже MDR опубликовал видео, на которое попал момент столкновения самолетов. Аппараты сначала летали синхронно, а затем сблизились, и один из самолетов зацепился за второй самолет.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, самолет, авиакатастрофа, аэродром, катастрофа, жертвы, самолеты, погибшие, пилот, столкновение
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