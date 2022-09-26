В Германии в воздухе столкнулись два самолета, выполнявшие акробатические фигуры, пилоты погибли

Инцидент произошел в районе аэродрома Леумниц с двумя винтовыми самолетами. В результате погибли пилоты обоих самолетов, им было 42 года и 73 года.

Делом занимается криминальная полиция, она рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе технический дефект и человеческий фактор.

Управляющий аэропортом, возле которого произошла катастрофа, подчеркнул, что 24 сентября не было официальных соревнований по высшему пилотажу или показательных выступлений.

Позже MDR опубликовал видео, на которое попал момент столкновения самолетов. Аппараты сначала летали синхронно, а затем сблизились, и один из самолетов зацепился за второй самолет.