Во Франции столкнулись два самолета, погибли все, кто находился на борту

Летательные аппараты столкнулись над французским городом Лош, обнаружены тела пяти человек.

Сверхлегкий летательный аппарат может поднимать в воздух не более двух человек Фото: ЕРА (архив)

Вечером 10 октября сверхлегкий самолет столкнулся с самолетом Robin DR-400, выполнявшим туристический полет над городом Лош в центральной части Франции. Об этом сообщает местное издание La Nouvelle République.

Микросамолет врезался в ограду павильона в центре города и взорвался. На земле пострадавших не было. Возле летательного аппарата нашли тела двух человек.

В тушении машины задействовали около 50 пожарных.

Очевидцы говорили о втором пострадавшем воздушном судне. Вскоре сотрудники жандармерии обнаружили обломки Robin DR-400 в лесу за городом. Все три человека, находившиеся на борту туристического самолета, также скончались.

Микросамолетами называют воздушные судна малого веса, рассчитанные не более чем на двух человек, с минимальной скоростью полета не более 65 км/ч.