В Южной Корее в ходе учений столкнулись два самолета, есть погибшие

Инцидент произошел в районе города Сачхон через несколько минут после взлета самолетов с местного аэродрома.

После столкновения катапультировались все четыре человека, которые находились на борту самолетов: два стажера и два инструктора – военный и гражданский. Позже всех четверых нашли мертвыми.

Самолеты упали на рисовом поле. Обломки попали в местную церковь, что привело к пожару. Вскоре возгорание потушили.

Причины крушения пока не названы, создана комиссия для выяснения этого вопроса.

Агентство отмечает, что КТ-1 – одномоторный двухместный учебно-тренировочный самолет, в Южной Корее его эксплуатируют с 2000 года.