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В Южной Корее в ходе учений столкнулись два самолета, есть погибшие

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Экипажи катапультировались, но погибли
Экипажи катапультировались, но погибли
Фото: wikipedia.org (архив)

1 апреля в южной части Южной Кореи столкнулись в воздухе два учебно-тренировочных самолета KT-1 вооруженных сил страны. Об этом со ссылкой на местные власти и военных сообщает Yonhap News.

Инцидент произошел в районе города Сачхон через несколько минут после взлета самолетов с местного аэродрома.

После столкновения катапультировались все четыре человека, которые находились на борту самолетов: два стажера и два инструктора – военный и гражданский. Позже всех четверых нашли мертвыми.

Самолеты упали на рисовом поле. Обломки попали в местную церковь, что привело к пожару. Вскоре возгорание потушили.

Причины крушения пока не названы, создана комиссия для выяснения этого вопроса.

Агентство отмечает, что КТ-1 – одномоторный двухместный учебно-тренировочный самолет, в Южной Корее его эксплуатируют с 2000 года.

Теги: пожар, Южная Корея, авария, самолет, военные, церковь, аэродром, крушение, самолеты, учения, погибшие, столкновение
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