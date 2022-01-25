В Южно-Китайском море потерпел крушение американский истребитель F-35

Самолет упал в воду при посадке Фото: USS Carl Vinson (CVN 70) / Facebook (архив)

Инцидент произошел при попытке совершить посадку на палубу американского авианосца USS Carl Vinson. Самолет врезался в рубку авианосца и упал в воду.

Пилот истребителя успел катапультироваться. Он "благополучно эвакуирован".

Кроме пилота, пострадали шесть моряков, трех из них госпитализировали в Манилу (Филиппины) "в стабильном состоянии".

Удар представитель флота назвал "поверхностным", авианосец продолжил учения.

Причина крушения пока не названа, ведется расследование.

На сайте 7-го флота США указано, что в начавшихся 23 января учениях в Южно-Китайском море принимают участие два авианосца Соединенных Штатов – Carl Vinson и Abraham Lincoln.

"Корабли и авиация двух авианосных ударных групп, насчитывающих более 14 тыс. моряков и морских пехотинцев, проведут скоординированные надводные и воздушные операции в сложных морских условиях, чтобы продемонстрировать способность объединенных сил Индо-Тихоокеанского командования США доставлять значительные морские силы", – говорится в сообщении.