В Румынии потерпели крушение военный самолет и отправленный на его поиски вертолет

Самолет в составе двух экипажей патрулировал воздушное пространство и разбился в нежилой местности в районе населенного пункта Коджалак. Истребитель пропал с радаров через три минуты после потери с ним связи.

Погиб 31-летний пилот, который имел налет более 570 часов.

Причина крушения выясняется, до завершения расследования самолеты такого типа летать не будут, отметили в минобороны.

Также разбился отправленный на поиски истребителя спасательный вертолет IAR 330 Puma.

В минобороны Румынии сообщили, что жертвами крушения вертолета стали семь человек. Кроме членов экипажа вертолета, погибли спасатели, в том числе водолаз.

Вертолет разбился в 11 километрах от аэропорта менее чем через час после того, как с радаров пропал истребитель.