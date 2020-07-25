В Курской области потерпел крушение самолет. Погиб пилот

В Курской области РФ во время сельскохозяйственных работ разбился легкомоторный самолет.

По предварительной версии, самолет зацепился за провода и упал на кукурузное поле Фото: depositphotos.com

25 июля в районе села Покровка Курской области потерпел крушение легкомоторный самолет, который был привлечен для сельхозработ. Об этом сообщает "Комсомольская правда – Курск".

По предварительной версии, самолет зацепился за провода и упал на кукурузное поле. Пилот погиб.

По информации "Интерфакс", летчик не уведомил уполномоченные органы о предстоящем полете.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).