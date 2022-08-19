В США в воздухе столкнулись два самолета, все люди погибли

"Есть информация о нескольких погибших", – говорится в сообщении.

Multiple agencies responded to Watsonville Municipal Airport after 2 planes attempting to land collided. We have reports of multiple fatalities.



Report came in at 2:56pm.



Investigation is underway, updates to follow. pic.twitter.com/pltHIAyw5p — City of Watsonville (@WatsonvilleCity) August 18, 2022

На опубликованных в YouTube телеканала CBS видео с места происшествия видно, что самолеты небольшие, один из них упал на открытой местности, другой врезался в ангар возле взлетной полосы.

NBC со ссылкой на Федеральное авиационное управление сообщила, что перед заходом на посадку столкнулись двухмоторный самолет Cessna 340 с двумя людьми на борту и одномоторный самолет Cessna 152 с одним пилотом.

San Francisco Chronicle пишет, что погибли все три человека, которые были в самолетах.

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