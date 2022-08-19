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В США в воздухе столкнулись два самолета, все люди погибли

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Самолеты столкнулись при посадке
Самолеты столкнулись при посадке
Скриншот: KPIX CBS SF Bay Area / YouTube

18 августа по местному времени (19 августа по европейскому времени) над аэродромом американского города Уотсонвилль (штат Калифорния) столкнулись два самолета, пытавшихся совершить посадку. Об этом в Twitter проинформировали городские власти.

"Есть информация о нескольких погибших", – говорится в сообщении.

На опубликованных в YouTube телеканала CBS видео с места происшествия видно, что самолеты небольшие, один из них упал на открытой местности, другой врезался в ангар возле взлетной полосы.

NBC со ссылкой на Федеральное авиационное управление сообщила, что перед заходом на посадку столкнулись двухмоторный самолет Cessna 340 с двумя людьми на борту и одномоторный самолет Cessna 152 с одним пилотом.

San Francisco Chronicle пишет, что погибли все три человека, которые были в самолетах.

ВИДЕО
Видео: KPIX CBS SF Bay Area / YouTube
Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, самолет, авиакатастрофа, авиация, аэродром, Калифорния, самолеты, происшествия, погибшие, пилот
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