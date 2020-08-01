В небе над Аляской столкнулись два самолета

Неподалеку от аэропорта города Солдотна в округе Кенай штата Аляска (США) в небе столкнулись два одномоторных самолета – DHC-2 Beaver и Piper PA-12, пишет Anchorage Daily News.
В одном из них находились шесть человек, во втором – один, все погибли. Об этом сообщило Бюро общественной информации Департамента общественной безопасности Аляски на своем официальном сайте.
Шесть человек погибли во время авиакатастрофы, один скончался по пути в больницу. Все опознаны, об их смерти сообщили родственникам.
Известно, что в кабине одного из самолетов находился член нижней палаты законодательного собрания Аляски Гэри Нопп.
Причины трагедии выясняют следователи Национального бюро безопасности на транспорте.