В РФ для ремонта военной техники используют чипы из посудомоечных машин, производство гиперзвуковых ракет практически прекратилось – правительство США

Он рассказал, что после начала мер по экспортному контролю (США ввели их для ослабления военного потенциала РФ) прошло почти восемь месяцев, и за это время способность России пополнять боеприпасы оказалась "под большим вопросом".

"Производство гиперзвуковых баллистических ракет в России практически прекратилось из-за отсутствия необходимых полупроводников, используемых в процессе производства. Производство автомобилей упало на три четверти по сравнению с прошлым годом, что указывает на то, что критически важные современные микросхемы для гражданских автомобилей перенаправляются на военные нужды. Российские военные берут микросхемы из посудомоечных машин и холодильников для ремонта своей военной техники, потому что у них закончились полупроводники. Промышленность России находится на стадии выживания", – сообщил Грейвс.

По информации минфина США, российский военно-промышленный комплекс сейчас не способен производить и обслуживать оборудование, "критически важное" для проведения военных операций в Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)