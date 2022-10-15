В РФ для ремонта военной техники используют чипы из посудомоечных машин, производство гиперзвуковых ракет практически прекратилось – правительство США

Он рассказал, что после начала мер по экспортному контролю (США ввели их для ослабления военного потенциала РФ) прошло почти восемь месяцев, и за это время способность России пополнять боеприпасы оказалась "под большим вопросом".
"Производство гиперзвуковых баллистических ракет в России практически прекратилось из-за отсутствия необходимых полупроводников, используемых в процессе производства. Производство автомобилей упало на три четверти по сравнению с прошлым годом, что указывает на то, что критически важные современные микросхемы для гражданских автомобилей перенаправляются на военные нужды. Российские военные берут микросхемы из посудомоечных машин и холодильников для ремонта своей военной техники, потому что у них закончились полупроводники. Промышленность России находится на стадии выживания", – сообщил Грейвс.
По информации минфина США, российский военно-промышленный комплекс сейчас не способен производить и обслуживать оборудование, "критически важное" для проведения военных операций в Украине.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
30 августа журналисты The Insider опубликовали расследование, в котором утверждали, что к концу 2022 года в России будет наблюдаться острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники. По мнению журналистов, при сохранении интенсивности войны на нынешнем уровне Москва вынуждена будет сокращать использование артиллерии.
30 августа в Белом доме сообщили, что РФ закупила дроны-камикадзе у Ирана. В британской разведке заявили, что эти беспилотники оккупанты используют в Украине минимум с августа. Россияне перекрасили их в свои цвета и назвали "Герань-2".
Кроме того, по данным американских СМИ, Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет малой и средней дальности у Северной Кореи.
В правительстве США сообщили 14 октября, что армия РФ потеряла 6 тыс. единиц техники после вторжения в Украину в феврале и расходует боеприпасы в таких объемах, что не успевает компенсировать их из-за западных санкций. 14 октября в минфине США заявили, что готовы ввести санкции против людей, стран и компаний, которые поставляют боеприпасы России или поддерживают ее военно-промышленный комплекс.