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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за санкций ВПК России не может обслуживать и ремонтировать критически важное оборудование для войны в Украине – минфин США

Россия потеряла тысячи единиц техники за время вторжения в Украину
Россия потеряла тысячи единиц техники за время вторжения в Украину
Фото: ЕРА

Санкции, которые США и союзники вводят против России за ее агрессию против Украины, привели к тому, что российский военно-промышленный комплекс оказался не способен производить и обслуживать оборудование, "критически важное" для проведения военных операций в Украине.

Об этом замминистра финансов США Уолли Адейомо заявил 14 октября, его цитирует пресс-служба минфина.

"Наше коллективное воздействие было значительным. Россия не может получить доступ к передовым технологиям и нашим финансовым системам, что ограничивает возможности российской оборонной промышленности по производству оружия, а также по замене уничтоженного в ходе войны. У России заканчивается микроэлектроника, которая имеет решающее значение для военно-промышленного комплекса, и российские чиновники обеспокоены тем, что у них нет достаточного количества иностранных компонентов. Два крупнейших российских производителя микроэлектроники были вынуждены временно остановить производство из-за отсутствия критически важных иностранных технологий", – рассказал он.

Адейомо добавил, что США готовы ввести санкции против людей, стран и компаний, поставляющих боеприпасы России или поддерживающих ее военно-промышленный комплекс.

Война России против Украины Главное (обновляется)

Контекст:

30 августа журналисты The Insider опубликовали расследование, в котором утверждали, что к концу 2022 года в России будет наблюдаться острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники. По мнению журналистов, при сохранении интенсивности войны на нынешнем уровне Москва вынуждена будет сокращать использование артиллерии.

30 августа в Белом доме сообщили, что РФ закупила дроны-камикадзе у Ирана. В британской разведке заявили, что эти беспилотники оккупанты используют в Украине минимум с августа. Россияне перекрасили их в свои цвета и назвали "Герань-2".

Кроме того, по данным американских СМИ, Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет малой и средней дальности в Северной Корее.

В правительстве США сообщили 14 октября, что армия РФ потеряла 6 тыс. единиц техники после вторжения в Украину в феврале и расходует боеприпасы в таких объемах, что не успевает компенсировать их из-за западных санкций. 14 октября в Минфине США заявили, что готовы ввести санкции против людей, стран и компаний, которые поставляют боеприпасы России или поддерживают ее военно-промышленный комплекс.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, санкции, дефицит, боеприпасы, армия РФ, война России против Украины, минфин США, потери армии России
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