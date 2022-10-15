Из-за санкций ВПК России не может обслуживать и ремонтировать критически важное оборудование для войны в Украине – минфин США

Об этом замминистра финансов США Уолли Адейомо заявил 14 октября, его цитирует пресс-служба минфина.

"Наше коллективное воздействие было значительным. Россия не может получить доступ к передовым технологиям и нашим финансовым системам, что ограничивает возможности российской оборонной промышленности по производству оружия, а также по замене уничтоженного в ходе войны. У России заканчивается микроэлектроника, которая имеет решающее значение для военно-промышленного комплекса, и российские чиновники обеспокоены тем, что у них нет достаточного количества иностранных компонентов. Два крупнейших российских производителя микроэлектроники были вынуждены временно остановить производство из-за отсутствия критически важных иностранных технологий", – рассказал он.

Адейомо добавил, что США готовы ввести санкции против людей, стран и компаний, поставляющих боеприпасы России или поддерживающих ее военно-промышленный комплекс.

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