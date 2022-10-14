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США заявили о готовности вводить санкции против всех, кто поставляет оружие и боеприпасы в РФ

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Штаты готовы вводить санкции против поставщиков оружия России
Штаты готовы вводить санкции против поставщиков оружия России
Фото: depositphotos.com

Соединенные Штаты готовы ввести санкции против людей, стран и компаний, которые поставляют боеприпасы России или поддерживают ее военно-промышленный комплекс. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на встрече с официальными лицами из 32 стран, его цитирует пресс-служба минфина США.

"Сегодня утром управление по контролю за иностранными активами минфина выпускает руководство, в котором четко указывается, что мы готовы и можем ввести санкции в отношении людей, компаний или стран, которые поставляют боеприпасы России или поддерживают российский военно-промышленный комплекс", – сказал Адейемо.

Кроме того, американские министерство финансов, торговый и государственный департаменты опубликовали предупреждение с изложением действий США против российского военно-промышленного комплекса и рисков для тех, кто оказывает материальную поддержку российскому вторжению в Украину.

Как отмечает Reuters, в предупреждении говорится, что ограничив доступ России к передовым товарам, технологиям и услугам, Вашингтон и его партнеры повлияли на способность России заменить оружие, в том числе более 6 тыс. единиц военной техники, уничтоженной в ходе войны.

Журналисты также ознакомились с представленной на встрече презентацией от разведки США, где говорилось, что Россия "расходует боеприпасы непомерными темпами" и обращается к таким странам, как Иран и Северная Корея, за помощью, включая беспилотники, ракеты и артиллерийские боеприпасы.

Согласно документу, меры экспортного контроля, введенные Вашингтоном и коалицией из 37 стран, оказали влияние на российскую оборонную промышленность, зависящую от импортной микроэлектроники и других компонентов. Критическая нехватка подшипников подрывает производство танков, самолетов, подводных лодок и других систем военного назначения.

Также ограничения со стороны Вашингтона и его союзников привели к сокращению импорта полупроводников, критически важных для российского вооружения, на 70%. В результате российское производство гиперзвуковых баллистических ракет практически прекратилось, а производство автомобилей упало на три четверти по сравнению с прошлым годом, говорилось в презентации разведки США.

Представитель разведки Морган Мьюир также должен был предупредить на встрече, что российские спецслужбы пытаются незаконно приобрести западные технологии и детали, запрещенные к ввозу в Россию в соответствии с мерами США.

На вопрос, что еще могут сделать западные союзники, чтобы усилить давление на Россию, неназванный европейский финансовый чиновник сказал: "Мы можем расширить список людей, которые находятся под санкциями. Мы можем расширить количество товаров, экспорт которых ограничен".

Контекст:

30 августа журналисты The Insider опубликовали расследование, в котором утверждали, что к концу 2022 года в России будет наблюдаться острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники. По мнению журналистов, при сохранении интенсивности войны на нынешнем уровне Москва вынуждена будет сокращать использование артиллерии.

30 августа в Белом доме сообщили, что РФ закупила дроны-камикадзе у Ирана. В британской разведке говорят, что эти беспилотники оккупанты используют в Украине минимум с августа. Россияне перекрасили их в свои цвета и назвали "Герань-2".

Иранские дроны оккупанты используют в основном на юге и востоке – в ОдесскойНиколаевскойХарьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области. Также беспилотники были применены во время массированной атаки на Украину 10-го и 11 октября.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, оружие, санкции, война, боеприпасы, война России против Украины
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