США заявили о готовности вводить санкции против всех, кто поставляет оружие и боеприпасы в РФ

"Сегодня утром управление по контролю за иностранными активами минфина выпускает руководство, в котором четко указывается, что мы готовы и можем ввести санкции в отношении людей, компаний или стран, которые поставляют боеприпасы России или поддерживают российский военно-промышленный комплекс", – сказал Адейемо.

Кроме того, американские министерство финансов, торговый и государственный департаменты опубликовали предупреждение с изложением действий США против российского военно-промышленного комплекса и рисков для тех, кто оказывает материальную поддержку российскому вторжению в Украину.

Как отмечает Reuters, в предупреждении говорится, что ограничив доступ России к передовым товарам, технологиям и услугам, Вашингтон и его партнеры повлияли на способность России заменить оружие, в том числе более 6 тыс. единиц военной техники, уничтоженной в ходе войны.

Журналисты также ознакомились с представленной на встрече презентацией от разведки США, где говорилось, что Россия "расходует боеприпасы непомерными темпами" и обращается к таким странам, как Иран и Северная Корея, за помощью, включая беспилотники, ракеты и артиллерийские боеприпасы.

Согласно документу, меры экспортного контроля, введенные Вашингтоном и коалицией из 37 стран, оказали влияние на российскую оборонную промышленность, зависящую от импортной микроэлектроники и других компонентов. Критическая нехватка подшипников подрывает производство танков, самолетов, подводных лодок и других систем военного назначения.

Также ограничения со стороны Вашингтона и его союзников привели к сокращению импорта полупроводников, критически важных для российского вооружения, на 70%. В результате российское производство гиперзвуковых баллистических ракет практически прекратилось, а производство автомобилей упало на три четверти по сравнению с прошлым годом, говорилось в презентации разведки США.

Представитель разведки Морган Мьюир также должен был предупредить на встрече, что российские спецслужбы пытаются незаконно приобрести западные технологии и детали, запрещенные к ввозу в Россию в соответствии с мерами США.

На вопрос, что еще могут сделать западные союзники, чтобы усилить давление на Россию, неназванный европейский финансовый чиновник сказал: "Мы можем расширить список людей, которые находятся под санкциями. Мы можем расширить количество товаров, экспорт которых ограничен".