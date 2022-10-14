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Россия потеряла 6 тыс. единиц техники и не успевает пополнить боезапас. Из-за санкций РФ приходится закупать низкокачественные китайские детали – правительство США

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Санкции США подорвали производство и ремонт в России танков, самолетов, подводных лодок и другой техники
Санкции США подорвали производство и ремонт в России танков, самолетов, подводных лодок и другой техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские военные потеряли 6 тыс. единиц техники после вторжения в Украину в феврале и расходуют боеприпасы в таких масштабах, что не успевают компенсировать их из-за западных санкций. Об этом говорится в отчете правительства США, с которым ознакомились журналисты CNN, The New York Times и Reuters.

Западные ограничения вынуждают оборонно-промышленные комплексы РФ периодически простаивать, отмечается в отчете. Например, два крупнейших российских производителя микроэлектроники были вынуждены приостановить производство, так как не смогли обеспечить себя необходимыми зарубежными комплектующими. 

Согласно отчету, России еще с мая не хватает критически важных поставок дизельных двигателей, деталей двигателей вертолетов и самолетов и ее бронированных танков. У Москвы также возникли проблемы с продажей оружия иностранным военным.

Способности России производить сложное высокоточное оружие также пострадали из-за экспортного контроля США, ограничившего доступ России к передовым технологиям. Ограничения привели к сокращению импорта полупроводников на 70%. В результате российское производство гиперзвуковых баллистических ракет практически прекратилось, а производство автомобилей упало на три четверти по сравнению с прошлым годом.

Западные санкции также привели к нехватке менее сложных технологий. Например, РФ испытывает нехватку подшипников, что подорвало производство и ремонт танков, самолетов, подводных лодок и других военных систем, говорится в докладе правительства США.

"Им (россиянам) приходится делать критический выбор в отношении того, что они могут делать на поле боя. У них нет танков, в которых они нуждаются, у них нет оборудования, необходимого для создания вертолетов, у них нет полупроводников, необходимых для запуска высокоточных ракеты в Украину", — сказал заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в интервью CNN.

В докладе отмечают, что Россия "расходует боеприпасы непомерными темпами" и обращается за помощью к Ирану и Северной Корее, что является признаком дефицита.

Кроме того, экспортные ограничения вынудили Россию "полагаться на контрабандные чипы, обходные пути и импорт более низкого качества (например, из Китая), подрывающие системы вооружений", отметили в правительстве США.

Однако, по словам Адейемо, Китай не оказал значительной помощи России, так как не производит самые передовые полупроводники, в которых нуждается РФ. Из-за этого Россия задействовала свою разведку, чтобы получить эти полупроводники. Также закупить необходимые компоненты РФ пытается с помощью обширных сетей богатых бизнесменов и подставных компаний, нацеленных, в частности, на Европу и Северную Америку. США продолжают работать над выявлением этих сетей.

Контекст:

30 августа журналисты The Insider опубликовали расследование, в котором утверждали, что к концу 2022 года в России будет наблюдаться острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники. По мнению журналистов, при сохранении интенсивности войны на нынешнем уровне Москва вынуждена будет сокращать использование артиллерии.

30 августа в Белом доме сообщили, что РФ закупила дроны-камикадзе у Ирана. В британской разведке говорят, что эти беспилотники оккупанты используют в Украине минимум с августа. Россияне перекрасили их в свои цвета и назвали "Герань-2".

14 октября в минфине США заявили, что готовы ввести санкции против людей, стран и компаний, которые поставляют боеприпасы России или поддерживают ее военно-промышленный комплекс.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Китай, санкции, война, военная техника, боеприпасы, война России против Украины, ограничения
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