Россия потеряла 6 тыс. единиц техники и не успевает пополнить боезапас. Из-за санкций РФ приходится закупать низкокачественные китайские детали – правительство США

Санкции США подорвали производство и ремонт в России танков, самолетов, подводных лодок и другой техники Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Западные ограничения вынуждают оборонно-промышленные комплексы РФ периодически простаивать, отмечается в отчете. Например, два крупнейших российских производителя микроэлектроники были вынуждены приостановить производство, так как не смогли обеспечить себя необходимыми зарубежными комплектующими.

Согласно отчету, России еще с мая не хватает критически важных поставок дизельных двигателей, деталей двигателей вертолетов и самолетов и ее бронированных танков. У Москвы также возникли проблемы с продажей оружия иностранным военным.

Способности России производить сложное высокоточное оружие также пострадали из-за экспортного контроля США, ограничившего доступ России к передовым технологиям. Ограничения привели к сокращению импорта полупроводников на 70%. В результате российское производство гиперзвуковых баллистических ракет практически прекратилось, а производство автомобилей упало на три четверти по сравнению с прошлым годом.

Западные санкции также привели к нехватке менее сложных технологий. Например, РФ испытывает нехватку подшипников, что подорвало производство и ремонт танков, самолетов, подводных лодок и других военных систем, говорится в докладе правительства США.

"Им (россиянам) приходится делать критический выбор в отношении того, что они могут делать на поле боя. У них нет танков, в которых они нуждаются, у них нет оборудования, необходимого для создания вертолетов, у них нет полупроводников, необходимых для запуска высокоточных ракеты в Украину", — сказал заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в интервью CNN.