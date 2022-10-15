Белковский: Какой смысл в ОДКБ? Начинается ее развал. Все думали, что есть какая-то жуткая армия, которая за две недели дойдет до Берлина, а тут она Авдеевку восемь месяцев взять не может

Белковский: Начинается полный развал всех структур безопасности, которые культивировались под эгидой РФ в минувшие десятилетия Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Он сказал, что за последние полгода все "как-то неожиданно убедились", что у президента РФ Владимира Путина нет вооруженных сил.

"Поэтому начинается полный развал всех структур безопасности, которые культивировались под эгидой РФ в минувшие десятилетия", – отметил политолог.

В качестве примера он привел Организацию Договора о коллективной безопасности.

"Мы знаем, что Армения фактически уже выходит из ОДКБ, потому что эта организация не спасла ее от очередной азербайджанской войны. И Киргизия отменила учения ОДКБ "Нерушимое братство". Какой смысл в этой ОДКБ? Все же думали, что есть какая-то жуткая армия, которая за две недели дойдет до Берлина, а за три – до Ла-Манша. А тут она чего-то Авдеевку взять не может восемь месяцев и, наоборот, теряет уже занятые поначалу территории Украины", – сказал Белковский.

Он считает, что, начав войну против Украины, Путин остался без армии, которая была его "основным козырем-аргументом".

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