Белковский: Какой смысл в ОДКБ? Начинается ее развал. Все думали, что есть какая-то жуткая армия, которая за две недели дойдет до Берлина, а тут она Авдеевку восемь месяцев взять не может

Он сказал, что за последние полгода все "как-то неожиданно убедились", что у президента РФ Владимира Путина нет вооруженных сил.
"Поэтому начинается полный развал всех структур безопасности, которые культивировались под эгидой РФ в минувшие десятилетия", – отметил политолог.
В качестве примера он привел Организацию Договора о коллективной безопасности.
"Мы знаем, что Армения фактически уже выходит из ОДКБ, потому что эта организация не спасла ее от очередной азербайджанской войны. И Киргизия отменила учения ОДКБ "Нерушимое братство". Какой смысл в этой ОДКБ? Все же думали, что есть какая-то жуткая армия, которая за две недели дойдет до Берлина, а за три – до Ла-Манша. А тут она чего-то Авдеевку взять не может восемь месяцев и, наоборот, теряет уже занятые поначалу территории Украины", – сказал Белковский.
Он считает, что, начав войну против Украины, Путин остался без армии, которая была его "основным козырем-аргументом".
Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Полный текст интервью
ОДКБ была создана в 1992 году, когда был подписан Договор о коллективной безопасности. Сейчас в ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
Как сказано на сайте организации, ее целями являются "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов". В ст. 4 договора сказано, что если одно из государств-участников подвергнется агрессии, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств – участников договора.
13 сентября, после того как обострилась ситуация на границе Армении и Азербайджана и стороны обвинили друг друга в обстрелах, Ереван обратился к ОДКБ за помощью. Но в ОДКБ заявили, что не будут отправлять военный контингент в зону конфликта.
Армянские власти выразили недовольство реакцией ОДКБ и заявили, что "будут делать выводы". 18 сентября в Ереване прошла акция протеста, участники которой требовали выхода Армении из организации.