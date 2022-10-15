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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Белковский: Какой смысл в ОДКБ? Начинается ее развал. Все думали, что есть какая-то жуткая армия, которая за две недели дойдет до Берлина, а тут она Авдеевку восемь месяцев взять не может

 
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Белковский: Начинается полный развал всех структур безопасности, которые культивировались под эгидой РФ в минувшие десятилетия
Белковский: Начинается полный развал всех структур безопасности, которые культивировались под эгидой РФ в минувшие десятилетия
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Неудачи российский армии в Украине приведут к тому, что международные структуры в области безопасности, которые строила Россия, начнут распадаться. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский политолог Станислав Белковский.

Он сказал, что за последние полгода все "как-то неожиданно убедились", что у президента РФ Владимира Путина нет вооруженных сил.

"Поэтому начинается полный развал всех структур безопасности, которые культивировались под эгидой РФ в минувшие десятилетия", – отметил политолог.

В качестве примера он привел Организацию Договора о коллективной безопасности.

"Мы знаем, что Армения фактически уже выходит из ОДКБ, потому что эта организация не спасла ее от очередной азербайджанской войны. И Киргизия отменила учения ОДКБ "Нерушимое братство". Какой смысл в этой ОДКБ? Все же думали, что есть какая-то жуткая армия, которая за две недели дойдет до Берлина, а за три – до Ла-Манша. А тут она чего-то Авдеевку взять не может восемь месяцев и, наоборот, теряет уже занятые поначалу территории Украины", – сказал Белковский.

Он считает, что, начав войну против Украины, Путин остался без армии, которая была его "основным козырем-аргументом".

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

ОДКБ была создана в 1992 году, когда был подписан Договор о коллективной безопасности. Сейчас в ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Как сказано на сайте организации, ее целями являются "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов". В ст. 4 договора сказано, что если одно из государств-участников подвергнется агрессии, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств – участников договора.

13 сентября, после того как обострилась ситуация на границе Армении и Азербайджана и стороны обвинили друг друга в обстрелах, Ереван обратился к ОДКБ за помощью. Но в ОДКБ заявили, что не будут отправлять военный контингент в зону конфликта.

Армянские власти выразили недовольство реакцией ОДКБ и заявили, что "будут делать выводы". 18 сентября в Ереване прошла акция протеста, участники которой требовали выхода Армении из организации.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Станислав Белковский, Армения, армия РФ, война России против Украины, ОДКБ
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