Кыргызстан отменил военные учения стран ОДКБ "Нерушимое братство – 2022"

Агентство отмечает, что причина отмены командно-штабных учений, которые собирались провести с 10-го по 14 октября, неизвестна.

Учения должны были пройти в учебном центре войсковой части в городе Балыкчи в северной части Кыргызстана.

24.kg напомнило о пограничном конфликте Кыргызстана с другим членом ОДКБ, Таджикистаном, военные которого также планировали принять участие в учениях. В связи с конфликтом жители Кыргызстана, в том числе депутаты парламента, требовали не допускать таджикских военных на "Нерушимое братство – 2022".

В самом ОДКБ отмену учений пока не прокомментировали, отмечает агентство.

CentralAsia сообщала, что с 3-го по 7 октября в Казахстане проходили военные учения стран ОДКБ Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Армения участвовать в этих учениях отказалась.