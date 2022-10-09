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Кыргызстан отменил военные учения стран ОДКБ "Нерушимое братство – 2022"

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Причины отмены учений не указываются, пишут СМИ
Причины отмены учений не указываются, пишут СМИ
Фото: ЕРА

Кыргызстан отменил военные учения "Нерушимое братство – 2022", в которых должны были принять участие военные из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом со ссылкой на минобороны страны сообщает 9 октября 24.kg.

Агентство отмечает, что причина отмены командно-штабных учений, которые собирались провести с 10-го по 14 октября, неизвестна.

Учения должны были пройти в учебном центре войсковой части в городе Балыкчи в северной части Кыргызстана.

24.kg напомнило о пограничном конфликте Кыргызстана с другим членом ОДКБ, Таджикистаном, военные которого также планировали принять участие в учениях. В связи с конфликтом жители Кыргызстана, в том числе депутаты парламента, требовали не допускать таджикских военных на "Нерушимое братство – 2022".

В самом ОДКБ отмену учений пока не прокомментировали, отмечает агентство.

CentralAsia сообщала, что с 3-го по 7 октября в Казахстане проходили военные учения стран ОДКБ Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Армения участвовать в этих учениях отказалась.

Контекст:

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Согласно ст. 7 устава ОДКБ, государства-члены принимают совместные меры по формированию системы коллективной безопасности и защиты.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, военные, военные учения, Таджикистан, конфликт, учения, ОДКБ
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