IT-армия Украины взломала сайт ОДКБ и оставила послание для Путина

Путину, который 7 октября отмечает день рождения, пожелали поскорее отправиться под суд.

"На связи IT-армия Украины. Хотим поздравить Путина с его последним днем рождения и пожелать ему "комфортного" путешествия в Гаагу", – говорилось в сообщении.

Позже сайт возобновил работу.

Контекст:

Украинская IT-армия в течение двух недель с 12-го по 25 сентября парализовала более 4 тыс. российских онлайн-ресурсов. Среди них был сайт частной военной компании "Вагнер", портала "Госуслуги", военторгов и других ресурсов.

Путину 7 октября 2022 года исполняется 70 лет. В связи с этим в социальных сетях появилось множество постов, где пользователи желают российскому президенту скорейшей смерти.