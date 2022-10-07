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IT-армия Украины взломала сайт ОДКБ и оставила послание для Путина

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Послание Путину от украинских хакеров появилось на странице ОДКБ
Послание Путину от украинских хакеров появилось на странице ОДКБ
Скриншот: odkb-csto.org

Украинская IT-армия взломала сайт Организации Договора о коллективной безопасности. На странице было размещено "поздравление" для президента России Владимира Путина.

Путину, который 7 октября отмечает день рождения, пожелали поскорее отправиться под суд.

"На связи IT-армия Украины. Хотим поздравить Путина с его последним днем рождения и пожелать ему "комфортного" путешествия в Гаагу", – говорилось в сообщении.

Позже сайт возобновил работу.

Контекст:

Украинская IT-армия в течение двух недель с 12-го по 25 сентября парализовала более 4 тыс. российских онлайн-ресурсов. Среди них был сайт частной военной компании "Вагнер", портала "Госуслуги", военторгов и других ресурсов.

Путину 7 октября 2022 года исполняется 70 лет. В связи с этим в социальных сетях появилось множество постов, где пользователи желают российскому президенту скорейшей смерти.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, хакеры, армия, сайт, война России против Украины, ОДКБ
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