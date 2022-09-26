Украинская IT-армия за две недели взломала 4 тыс. ресурсов РФ

Так, украинская IT-армия с 12-го по 25 сентября приостановила работу:
- сайта ЧВК "Вагнер", которая собирает российских заключенных для войны в Украине. Украина получила все данные, которые хранятся на сайте;
- ресурсов "Молодой гвардии "Единой России". IT-армия получила оттуда списки участников, которые были или есть на оккупированных территориях, помогают скрывать военные преступления и проводить незаконные референдумы;
- портала "Госуслуги". Из-за атаки на портал россияне не могли получить нужные услуги;
- сайтов для поиска работы. На таких сайтах министерство обороны РФ часто публиковало вакансии военных. Теперь для россиян ни одна вакансия недоступна, как и сами порталы;
- военторгов России. Поэтому россияне не могли заказать необходимое снаряжение для своих солдат;
- сайтов продажи автоинструментов. IT-армия перекрыла возможность продавать в РФ контрабанду в виде инструментов для автомобилей из Европы и покупать необходимые автопринадлежности солдатам на фронт;
- коммерческого банка "Открытие". Украинская атака заблокировала россиянам возможность пользоваться банковскими услугами онлайн.
Контекст:
Украинская IT-армия регулярно совершает атаки на ресурсы страны-агрессора РФ. Так, 17 июня айтишники и активисты киберфронта задержали выступление президента РФ Владимира Путина на экономическом форуме в Петербурге, атаковав базу аккредитации форума.
1 августа Минцифры сообщало, что украинская ІТ-армия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину атаковала более 6 тыс. российских онлайн-ресурсов. Еще 2400 ресурсов были атакованы в период с 29 августа по 11 сентября.