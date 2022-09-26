Украинская IT-армия за две недели взломала 4 тыс. ресурсов РФ

Так, украинская IT-армия с 12-го по 25 сентября приостановила работу:

Контекст:

Украинская IT-армия регулярно совершает атаки на ресурсы страны-агрессора РФ. Так, 17 июня айтишники и активисты киберфронта задержали выступление президента РФ Владимира Путина на экономическом форуме в Петербурге, атаковав базу аккредитации форума.

1 августа Минцифры сообщало, что украинская ІТ-армия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину атаковала более 6 тыс. российских онлайн-ресурсов. Еще 2400 ресурсов были атакованы в период с 29 августа по 11 сентября.