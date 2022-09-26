ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская IT-армия за две недели взломала 4 тыс. ресурсов РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские хакеры атаковали сайт ЧВК "Вагнер" и банка "Открытие"
Украинские хакеры атаковали сайт ЧВК "Вагнер" и банка "Открытие"
Фото: depositphotos.com

Украинская IT-армия в течение двух недель парализовала более 4 тыс. российских онлайн-ресурсов. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

Так, украинская IT-армия с 12-го по 25 сентября приостановила работу:

  • сайта ЧВК "Вагнер", которая собирает российских заключенных для войны в Украине. Украина получила все данные, которые хранятся на сайте;
  • ресурсов "Молодой гвардии "Единой России". IT-армия получила оттуда списки участников, которые были или есть на оккупированных территориях, помогают скрывать военные преступления и проводить незаконные референдумы;
  • портала "Госуслуги". Из-за атаки на портал россияне не могли получить нужные услуги;
  • сайтов для поиска работы. На таких сайтах министерство обороны РФ часто публиковало вакансии военных. Теперь для россиян ни одна вакансия недоступна, как и сами порталы;
  • военторгов России. Поэтому россияне не могли заказать необходимое снаряжение для своих солдат;
  • сайтов продажи автоинструментов. IT-армия перекрыла возможность продавать в РФ контрабанду в виде инструментов для автомобилей из Европы и покупать необходимые автопринадлежности солдатам на фронт;
  • коммерческого банка "Открытие". Украинская атака заблокировала россиянам возможность пользоваться банковскими услугами онлайн.

Контекст:

Украинская IT-армия регулярно совершает атаки на ресурсы страны-агрессора РФ. Так, 17 июня айтишники и активисты киберфронта задержали выступление президента РФ Владимира Путина на экономическом форуме в Петербурге, атаковав базу аккредитации форума.

1 августа Минцифры сообщало, что украинская ІТ-армия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину атаковала более 6 тыс. российских онлайн-ресурсов. Еще 2400 ресурсов были атакованы в период с 29 августа по 11 сентября.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, хакеры, кибервойна, война России против Украины, кибератака, IT-сфера, Министерство цифровой трансформации, Минцифры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой
Эвакуированные театры Мариуполя и Харькова выступили на фестивале в Кропивницком
Эвакуированные театры Мариуполя и Харькова выступили на фестивале в Кропивницком
Ефросинина и Полякова рассказали, за что благодарны Гордону и Бацман
Ефросинина и Полякова рассказали, за что благодарны Гордону и Бацман
Данилко на гастролях за границей позировал с Белоконь в телефонной будке
Данилко на гастролях за границей позировал с Белоконь в телефонной будке
Мейхер на природе выставила пятую точку в летнем платье. Фото
Мейхер на природе выставила пятую точку в летнем платье. Фото
  Усик: У меня трое детей. Они готовы: им надо и сестра, и брат. Я тоже готов. Тружусь в этом направлении
  Усик: У меня трое детей. Они готовы: им надо и сестра, и брат. Я тоже готов. Тружусь в этом направлении G
Дмитрий ГОРДОН
"Мучился, чтобы россиянином стать, а теперь заберут". Ясинский высмеял заявление Бардаша о российском паспорте после старта мобилизации в РФ
"Мучился, чтобы россиянином стать, а теперь заберут". Ясинский высмеял заявление Бардаша о российском паспорте после старта мобилизации в РФ
"Алла девчулька!", "Красотка". Пугачева появилась на вечеринке в черном мини-платье. Фото
"Алла – девчулька!", "Красотка". Пугачева появилась на вечеринке в черном мини-платье. Фото
  Тринчер вышла замуж. Видео
  Тринчер вышла замуж. Видео
"Какая серьезная женщина". Сопонару показала свои новые фото и призвала помочь детскому центру в Чернигове
"Какая серьезная женщина". Сопонару показала свои новые фото и призвала помочь детскому центру в Чернигове
  "Орки в мішках повернулись в родини. Доброго вечора! Ми з України!" Композитор Булгачев выпустил песню. Видео
  "Орки в мішках повернулись в родини. Доброго вечора! Ми з України!" Композитор Булгачев выпустил песню. Видео
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем
  Усик: Самый крутой отдых – это не заграница. В Вышгороде есть дом. Я еду туда с детьми. Баня, на гидроскутере покататься, карасиков пожарить на костре
  Усик: Самый крутой отдых – это не заграница. В Вышгороде есть дом. Я еду туда с детьми. Баня, на гидроскутере покататься, карасиков пожарить на костре G
Дмитрий ГОРДОН
"Боритесь за свою любовь", "Это должно было произойти". Жена Остапчука на фоне слухов о разводе рассказала о своем эмоциональном состоянии
"Боритесь за свою любовь", "Это должно было произойти". Жена Остапчука на фоне слухов о разводе рассказала о своем эмоциональном состоянии
Арестович прокомментировал высказывание из соцсети о его возможном президентстве и главных угрозах для Украины
Арестович прокомментировал высказывание из соцсети о его возможном президентстве и главных угрозах для Украины
В пустыне на фоне заката. "ДахаБраха" показала снимки из новой фотосессии в США
В пустыне на фоне заката. "ДахаБраха" показала снимки из новой фотосессии в США
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского (511440)
2
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех (94940)
3
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном (67715)
4
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III (54916)
5
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе (26293)
6
"Пришло время". Бывшая возлюбленная Илона Маска, 35-летняя певица Граймс заявила, что сделает на лице татуировку (23715)
7
"Оккупанты бросали оружие и забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли". Педан побывал в освобожденном Изюме (18258)
8
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (16533)
 
 
 
 