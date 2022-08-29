Украинская ІТ-армия за две недели вывела из строя более 450 российских ресурсов – Минцифры

Украинские хакеры атаковали сайт Центробанка РФ, популярные сервисы перевода денег и поиска работы, а также пропагандистские СМИ, сообщило Минцифры Фото: ЭРА

В частности, атаки украинских хакеров подверглись Центробанку РФ, а также банковским сервисам, благодаря которым россияне могли оформлять международные виртуальные карточки и переводить деньги, сайт поиска работы SuperJob, ритейл-компания DNS, которая незаконно импортирует украинские товары в Россию.

Также украинские ІТ-специалисты провели атаки на ресурсы кафиров в Крыму и российские пропагандистские издания ТАСС, "РИА Новости", "Московский комсомолец" и их отдельные проекты.

"За время простоя эти ресурсы в общей сложности потеряли более миллиона потенциальных потребителей пропаганды ", – заявили в Минцифре.



