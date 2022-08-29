Украинская ІТ-армия за две недели вывела из строя более 450 российских ресурсов – Минцифры

В частности, атаки украинских хакеров подверглись Центробанку РФ, а также банковским сервисам, благодаря которым россияне могли оформлять международные виртуальные карточки и переводить деньги, сайт поиска работы SuperJob, ритейл-компания DNS, которая незаконно импортирует украинские товары в Россию.
Также украинские ІТ-специалисты провели атаки на ресурсы кафиров в Крыму и российские пропагандистские издания ТАСС, "РИА Новости", "Московский комсомолец" и их отдельные проекты.
"За время простоя эти ресурсы в общей сложности потеряли более миллиона потенциальных потребителей пропаганды ", – заявили в Минцифре.
Украинская IT-армия регулярно совершает атаки на ресурсы страны-агрессора РФ. К примеру, 17 июня айтишники и активисты киберфронта задержали выступление президента РФ Владимира Путина на экономическом форуме в Петербурге, атаковав базу аккредитации форума.
1 августа Минцифры сообщало, что украинская ІТ-армия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину атаковала более 6 тыс. российских онлайн-ресурсов.