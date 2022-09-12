Украинская ІТ-армия за две недели парализовала работу ряда российских медиа и банков

Украинские хакеры атаковали сервисы ряда банков России – "Газпромбанка", Московского кредитного банка, "Совкомбанка". Из-за этого россияне не смогли воспользоваться онлайн-банкингом и провести финансовые операции со смартфона. Более того, российские солдаты не могли получить зарплаты, а их родные – компенсации.

Также пострадали онлайн-сервисы автосалонов. Киберспециалисты приостановили работу крупнейшей онлайн-площадки по продаже автомобилей и запчастей – "Дром". Поэтому россияне не могли купить автомобили или запчасти для своих солдат.

Под удар попали и системы электронного документооборота у предприятий молочной продукции. Оптовые и розничные продавцы молочной продукции вынуждены были обрабатывать документы вручную.

Кибератака вывела из строя крупные пропагандистские российские медиа – Rambler, Газета.Ru, "Московский комсомолец".

"Также айтишники позаботились о том, чтобы на центральных телеканалах Крыма школьники и студенты получили поздравления с 1 сентября от президента Украины. Продолжаем напоминать российским временным жителям, что им там не место, потому что Крым – это Украина", – добавили в ведомстве.