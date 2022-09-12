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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская ІТ-армия за две недели парализовала работу ряда российских медиа и банков

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Кибератака, среди прочего, вывела из строя Rambler, Газета.Ru, "Московский комсомолец"
Кибератака, среди прочего, вывела из строя Rambler, Газета.Ru, "Московский комсомолец"
Фото: depositphotos.com

С 29 августа по 11 сентября украинская ІТ-армия парализовала более 2400 российских онлайн-ресурсов, в том числе российские медиа и сайты крупнейших банков РФ. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Украинские хакеры атаковали сервисы ряда банков России – "Газпромбанка", Московского кредитного банка, "Совкомбанка". Из-за этого россияне не смогли воспользоваться онлайн-банкингом и провести финансовые операции со смартфона. Более того, российские солдаты не могли получить зарплаты, а их родные – компенсации.

Также пострадали онлайн-сервисы автосалонов. Киберспециалисты приостановили работу крупнейшей онлайн-площадки по продаже автомобилей и запчастей – "Дром". Поэтому россияне не могли купить автомобили или запчасти для своих солдат.

Под удар попали и системы электронного документооборота у предприятий молочной продукции. Оптовые и розничные продавцы молочной продукции вынуждены были обрабатывать документы вручную. 

Кибератака вывела из строя крупные пропагандистские российские медиа – Rambler, Газета.Ru, "Московский комсомолец".

"Также айтишники позаботились о том, чтобы на центральных телеканалах Крыма школьники и студенты получили поздравления с 1 сентября от президента Украины. Продолжаем напоминать российским временным жителям, что им там не место, потому что Крым – это Украина", – добавили в ведомстве.

https://www.facebook.com/mintsyfra/posts/pfbid02wcYS1CdtCJRYb9ebE5sqpwhCT9XsjnTgvAybtrDchHRjgw9aTGWdYHYSAggayRstl

Контекст:

Украинская IT-армия регулярно совершает атаки на ресурсы страны-агрессора РФ. Так, 17 июня айтишники и активисты киберфронта задержали выступление президента РФ Владимира Путина на экономическом форуме в Петербурге, атаковав базу аккредитации форума.

1 августа Минцифры сообщало, что украинская ІТ-армия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину атаковала более 6 тыс. российских онлайн-ресурсов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Украинские кибервойска, война России против Украины, кибератака, Министерство цифровой трансформации
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