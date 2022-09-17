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В Кыргызстане подтвердили гибель 24 человек в вооруженном конфликте на границе с Таджикистаном

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Озвучены только потери Кыргызстана
Озвучены только потери Кыргызстана
Фото: ЕРА (архив)

В ходе вооруженного конфликта, который снова вспыхнул на границе Кыргызстана и Таджикистана, погибли 24 гражданина Кыргызстана. Об этом со ссылкой на минздрав страны сообщило 17 сентября агентство "АКИpress".

Тела всех погибших поступили в учреждения Баткенской области Кыргызстана.

По состоянию на 1.30 17 сентября по местному времени (22.30 16 сентября по Киеву) число пострадавших, которые были доставлены в медучреждения, составляло 87 человек, у них ранения в основном осколочные и огнестрельные.

"Радио Озоди" отмечает, что официальной информации об убитых и раненых гражданах Таджикистана нет, но различные СМИ упоминали одного убитого пограничника и одного погибшего мирного жителя.

14 сентября перестрелка произошла на трех разных приграничных участках – в местностях Булак-Башы, Как-Сай и Паскы-Арык. Обе стороны обвинили друг друга в развязывании конфликта.

На кыргызско-таджикской границе 14 сентября началась перестрелка между пограничниками двух республик. После переговоров пограничных представителей стрельба прекратилась.

16 сентября боевые действия возобновились. В связи с этим в Узбекистане на саммите Шанхайской организации сотрудничества президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, они договорились об отводе сил от линии соприкосновения.

Контекст:

Перестрелки происходят на фоне проблем с неописанной границей между Кыргызстаном и Таджикистаном. Ее протяженность составляет 970 км, но уточнены только 519 из них.

Так, спорными остаются участки между Баткенской областью Кыргызстана и Согдийской областью Таджикистана, где села, а иногда и дома жителей двух республик расположены рядом, что затрудняет работу по определению линии границы. Из-за этой неопределенности между жителями и пограничниками соседних государств часто происходят столкновения за право доступа к воде, земле и коммуникациям. Нередко применяется оружие.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: оружие, Кыргызстан, стрельба, граница, переговоры, перестрелка, пограничники, раненые, Таджикистан, конфликт, пострадавшие, погибшие
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