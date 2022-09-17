В Кыргызстане подтвердили гибель 24 человек в вооруженном конфликте на границе с Таджикистаном

Тела всех погибших поступили в учреждения Баткенской области Кыргызстана.

По состоянию на 1.30 17 сентября по местному времени (22.30 16 сентября по Киеву) число пострадавших, которые были доставлены в медучреждения, составляло 87 человек, у них ранения в основном осколочные и огнестрельные.

"Радио Озоди" отмечает, что официальной информации об убитых и раненых гражданах Таджикистана нет, но различные СМИ упоминали одного убитого пограничника и одного погибшего мирного жителя.

14 сентября перестрелка произошла на трех разных приграничных участках – в местностях Булак-Башы, Как-Сай и Паскы-Арык. Обе стороны обвинили друг друга в развязывании конфликта.

На кыргызско-таджикской границе 14 сентября началась перестрелка между пограничниками двух республик. После переговоров пограничных представителей стрельба прекратилась.

16 сентября боевые действия возобновились. В связи с этим в Узбекистане на саммите Шанхайской организации сотрудничества президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, они договорились об отводе сил от линии соприкосновения.