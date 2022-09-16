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Таджикистан и Кыргызстан остановили боевые действия на границе после того, как президенты стран договорились об отводе сил

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Вооруженные силы Таджикистана и Кыргызстана должны прекратить огонь и отойти от границы по соглашению президентов стран
Вооруженные силы Таджикистана и Кыргызстана должны прекратить огонь и отойти от границы по соглашению президентов стран
Фото: gps.gov.kg

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон договорились об отводе сил от линии соприкосновения на границе двух этих государств. Об этом сообщила 16 сентября пресс-служба президента Кыргызстана.

"Садыр Жапаров на полях Саммита ШОС провел переговоры с президентом Таджикистана о ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы. Лидеры стран договорились о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения", – сказано в сообщении.

По информации российского информагентства "Интерфакс", Кыргызстан и Таджикистан также создали комиссию для расследования произошедшего на границе вооруженного конфликта. Об этом  сообщил журналистам глава киргизского Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.

Ташиев подтвердил, что провел переговоры с главой Госкомитета нацбезопасности Таджикистана Саймумином Ятимовым и стороны договорились о прекращении огня на границе.

В то же время, пишет "Интерфакс", уже после встречи президентов в Кыргызстане заявили, что таджикские военные вновь открыли огонь на линии соприкосновения.

По данным киргизской погранслужбы, которую цитирует "Интерфакс", 16 сентября в 6.00 таджикская сторона начала обстрел кыргызских пограничных нарядов.

Сообщалось об ожесточенных боях в Баткенском и Лейлекском районах. Таджикская сторона применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня для нанесения ударов по населенным пунктам и пограничным заставам в Кыргызстане.

Таджикские военнослужащие заняли здание школы в селе Достук Баткенского района, нанесли удар из ракетных систем залпового огня по областному центру – городу Баткен, разрушены объекты инфраструктуры. Кыргызские пограничники нанесли ответный огневой удар по таджикским пограничным заставам "Ляккан" и "Богдари", удалось уничтожить значительное количество тяжелой техники таджикской стороны.

МИД Кыргызстана выразил ноту протеста Таджикистану из-за боевых столкновений на границе, обвинив таджикскую сторону в нападении на пограничные и гражданские объекты.

Пограничные войска ГКНБ Таджикистана, в свою очередь, возложили ответственность за начало конфликта на кыргызскую сторону, сообщает телеканал "Настоящее время". По их данным, около 4.50 кыргызские пограничники с использованием тяжелого орудия обстреляли пограничную заставу "Душанбе".

"Наряду с этим военнослужащие Кыргызстана с применением тяжелого орудия совершили вооруженное нападение на населенные пункты Ходжаи Аъло, Куммазор, Сурх, Сомониен, Кульканд города Исфара, Хистеварз и Овчикалъача Бободжон Гафуровского района", – цитирует погранвойска Таджикистана агентство "Ховар".

С кыргызской стороны сообщается как минимум об 11 пострадавших. Они госпитализированы в Баткенскую областную объединенную больницу. С таджикской стороны, по данным СМИ Таджикистана, погибли двое таджикских военнослужащих, получили ранения 11 человек – шесть пограничников и пять местных жителей.

Контекст:

Это второе с начала недели обострение ситуации на границе Кыргызстана и Таджикистана, сообщал телеканал "Настоящее время". 14 сентября перестрелка произошла на трех разных приграничных участках – в местностях Булак-Башы, Как-Сай и Паскы-Арык. Обе стороны обвинили друг друга в развязывании конфликта.

Протяженность границы Кыргызстана и Таджикистана составляет 970 км, 519 из них уточнены, остальная часть остается неописанной (то есть не делимитирована).

Так, спорными остаются участки между Баткенской областью Кыргызстана и Согдийской областью Таджикистана, где села, а иногда и дома жителей двух республик расположены рядом, что затрудняет работу по определению линии границы. Из-за этой неопределенности между жителями и пограничниками соседних государств часто происходят столкновения за право доступа к воде, земле и коммуникациям. При этом нередко применяется и оружие, что приводит к человеческим жертвам.

Теги: Россия, Кыргызстан, война, граница, переговоры, нападение, пограничники, Таджикистан, Душанбе, Эмомали Рахмон, жертвы, госпиталь, обстрелы, пострадавшие, военнослужащий, президент, больницы, погибшие, ШОС, войска, границы, Садыр Жапаров
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