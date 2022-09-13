Россия скупает советские боеприпасы в Таджикистане и вербует в Азии боевиков – ГУР

По данным ГУР, Кремль обратился в минобороны Таджикистана с запросом о передаче 220-мм реактивных снарядов для реактивных систем залпового огня "Ураган". Также россиян интересуют боеприпасы к самоходным артиллерийским установкам "Пион" и двигатели для боевых машин пехоты, которые остались на складах азиатской республики с советских времен.
Кроме того, представители РФ предлагают отставным военным и сотрудникам МВД Таджикистана подписывать контракт на службу в армии и ехать воевать против Украины, говорится в сообщении разведки.
По данным украинских спецслужб, вербовочная кампания развернулась и в Кыргызстане: в чате выпускников Бишкекского высшего военного училища появились приглашения в армию РФ и частные военные компании. Такая агитация распространяется по всей республике в интернет-сообществах бывших военных и сотрудников МВД.
ГУР уже сообщало, что российские оккупанты пытаются привлечь в армию граждан из стран Центральной Азии из-за нехватки желающих воевать против Украины. Военные комиссариаты и отделы полиции в России проводят "агитационные мероприятия" с гражданами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Помимо денег, тем, кто согласится подписать контракт, предлагают также российское гражданство.
Кыргызстан и Таджикистан – партнеры России по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но придерживаются нейтралитета в вопросе российского вторжения в Украину.
Ни одна из этих стран не признала оккупацию Крыма и "независимость" ОРДЛО.