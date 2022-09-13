Россия скупает советские боеприпасы в Таджикистане и вербует в Азии боевиков – ГУР

Россиян интересуют боеприпасы, в том числе к самоходным артиллерийским установкам "Пион" Фото: ЕРА

По данным ГУР, Кремль обратился в минобороны Таджикистана с запросом о передаче 220-мм реактивных снарядов для реактивных систем залпового огня "Ураган". Также россиян интересуют боеприпасы к самоходным артиллерийским установкам "Пион" и двигатели для боевых машин пехоты, которые остались на складах азиатской республики с советских времен.

Кроме того, представители РФ предлагают отставным военным и сотрудникам МВД Таджикистана подписывать контракт на службу в армии и ехать воевать против Украины, говорится в сообщении разведки.

По данным украинских спецслужб, вербовочная кампания развернулась и в Кыргызстане: в чате выпускников Бишкекского высшего военного училища появились приглашения в армию РФ и частные военные компании. Такая агитация распространяется по всей республике в интернет-сообществах бывших военных и сотрудников МВД.