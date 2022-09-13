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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия скупает советские боеприпасы в Таджикистане и вербует в Азии боевиков – ГУР

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Россиян интересуют боеприпасы, в том числе к самоходным артиллерийским установкам "Пион"
Россиян интересуют боеприпасы, в том числе к самоходным артиллерийским установкам "Пион"
Фото: ЕРА

Россия пытается использовать в войне против Украины ресурсы стран Центральной Азии. В первую очередь ее интересует возможность пополнить запасы советских боеприпасов и запчастей к военной технике, об этом в Telegram сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР,  Кремль обратился в минобороны Таджикистана с запросом о передаче 220-мм реактивных снарядов для реактивных систем залпового огня  "Ураган". Также россиян интересуют боеприпасы к самоходным артиллерийским установкам "Пион" и двигатели для боевых машин пехоты, которые остались на складах азиатской республики с советских времен.

Кроме того, представители РФ предлагают отставным военным и сотрудникам МВД Таджикистана подписывать контракт на службу в армии и ехать воевать против Украины, говорится в сообщении разведки.

По данным украинских спецслужб, вербовочная кампания развернулась и в Кыргызстане: в чате выпускников Бишкекского высшего военного училища появились приглашения в армию РФ и частные военные компании. Такая агитация распространяется по всей республике в интернет-сообществах бывших военных и сотрудников МВД.

Контекст:

ГУР уже сообщало, что российские оккупанты пытаются привлечь в армию граждан из стран Центральной Азии из-за нехватки желающих воевать против Украины. Военные комиссариаты и отделы полиции в России проводят "агитационные мероприятия" с гражданами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Помимо денег, тем, кто согласится подписать контракт, предлагают также российское гражданство.

Кыргызстан и Таджикистан – партнеры России по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ),  но придерживаются нейтралитета в вопросе российского вторжения в Украину.

Ни одна из этих стран не признала оккупацию Крыма и "независимость" ОРДЛО.

Теги: Кыргызстан, Таджикистан, боеприпасы, армия РФ, война России против Украины, контрактная армия, ЧВК
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