Кыргызстан и Таджикистан договорились о перемирии на границе

По итогам двусторонней встречи на таджикско-кыргызской границе были приняты несколько решений, сообщил председатель государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев.

"Во-первых, создать комиссию, которая будет расследовать причину возникновения конфликта. Помимо этого, МЧС поручено сегодня до вечера вернуть эвакуированных жителей в свои дома. Также договорились отвести дополнительные силы и средства, стянутые к границе – к местам постоянной дислокации", – рассказал он.

27 января на границе Таджикистана и Кыргызстана произошла перестрелка между пограничниками двух стран. Кыргызстан утверждал, что пограничники Таджикистана перекрыли участок дороги Баткен — Исфана Баткенской области Кыргызстана. Таджикистан называл другую причину – якобы автомобили граждан этой страны забросали камнями со стороны Кыргызстана, военные в ответ открыли огонь в воздух, после чего конфликт перерос в перестрелку.