Кыргызстан и Таджикистан договорились о перемирии на границе

По итогам двусторонней встречи на таджикско-кыргызской границе были приняты несколько решений, сообщил председатель государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев.
"Во-первых, создать комиссию, которая будет расследовать причину возникновения конфликта. Помимо этого, МЧС поручено сегодня до вечера вернуть эвакуированных жителей в свои дома. Также договорились отвести дополнительные силы и средства, стянутые к границе – к местам постоянной дислокации", – рассказал он.
27 января на границе Таджикистана и Кыргызстана произошла перестрелка между пограничниками двух стран. Кыргызстан утверждал, что пограничники Таджикистана перекрыли участок дороги Баткен — Исфана Баткенской области Кыргызстана. Таджикистан называл другую причину – якобы автомобили граждан этой страны забросали камнями со стороны Кыргызстана, военные в ответ открыли огонь в воздух, после чего конфликт перерос в перестрелку.
Кыргызстан и Таджикистан разделяет граница протяженностью 970 км. По данным "Радио Аззатык", согласованными являются лишь 519 км, остальная часть границы остается спорной. Такая ситуация приводит к регулярным разногласиям в вопросах использования воды и земель между жителями приграничных зон, отметило издание.
5 мая 2021 года правительственные делегации Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы объявили о мерах для разрешения конфликта между двумя странами. Стороны согласились для описания проектной линии государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном использовать документы и материалы национально-территориального размежевания 1924−1927 годов и паритетной комиссии 1989 года.