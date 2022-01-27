Перестрелка на таджикско-кыргызской границе: один человек погиб, 17 ранены

Стороны обвинили друг друга в перекрытии дороги Баткен — Исфана между двумя кыргызскими городами. Участники конфликта утверждают, что вели только ответный огонь, пишет "Радио Свобода".

Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана сообщила "Радио Азаттык", что по итогам проведенных переговоров между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана участок дороги Баткен – Исфана в местности Торт-Кочо, перекрытый гражданами Таджикистана, был открыт для проезда. Однако позже обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия по пограничным подразделениям Кыргызстана.

По данным пресс-секретаря мэрии города Исфара (Таджикистан) Зубайдулло Шомадова, беспорядки произошли из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были забросаны камнями во время движения из села Сомониен в джамоат Чоркух.

По версии Кыргызстана, участок дороги Баткен – Исфана был перекрыт именно таджикскими пограничниками.

После забрасывания друг друга камнями, во время которого пострадали несколько человек, правоохранители Таджикистана и Кыргызстана начали стрелять в воздух, чтобы разогнать толпу, сообщает "Sputnik Таджикистан".

Источники "Радио Озоди" сообщили о гибели мирного жителя в результате перестрелки на границе: от пули, выпущенной с кыргызской стороны, погиб 36-летний Обиджон Туйчиев.

"Sputnik Таджикистан" сообщает, что ранения в результате столкновений получили 13 таджиков, из них – 11 военнослужащих. С кыргызской стороны пострадавших четверо.