Перестрелка на таджикско-кыргызской границе: один человек погиб, 17 ранены

Стороны обвинили друг друга в перекрытии дороги Баткен — Исфана между двумя кыргызскими городами. Участники конфликта утверждают, что вели только ответный огонь, пишет "Радио Свобода".
Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана сообщила "Радио Азаттык", что по итогам проведенных переговоров между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана участок дороги Баткен – Исфана в местности Торт-Кочо, перекрытый гражданами Таджикистана, был открыт для проезда. Однако позже обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия по пограничным подразделениям Кыргызстана.
По данным пресс-секретаря мэрии города Исфара (Таджикистан) Зубайдулло Шомадова, беспорядки произошли из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были забросаны камнями во время движения из села Сомониен в джамоат Чоркух.
По версии Кыргызстана, участок дороги Баткен – Исфана был перекрыт именно таджикскими пограничниками.
После забрасывания друг друга камнями, во время которого пострадали несколько человек, правоохранители Таджикистана и Кыргызстана начали стрелять в воздух, чтобы разогнать толпу, сообщает "Sputnik Таджикистан".
Источники "Радио Озоди" сообщили о гибели мирного жителя в результате перестрелки на границе: от пули, выпущенной с кыргызской стороны, погиб 36-летний Обиджон Туйчиев.
"Sputnik Таджикистан" сообщает, что ранения в результате столкновений получили 13 таджиков, из них – 11 военнослужащих. С кыргызской стороны пострадавших четверо.
Кыргызстан и Таджикистан разделяет граница протяженностью 970 км. По данным "Радио Аззатык", согласованными являются лишь 519 км, остальная часть границы остается спорной. Такая ситуация приводит к регулярным разногласиям в вопросах использования воды и земель между жителями приграничных зон, отметило издание.
Очередной инцидент между жителями приграничных сел произошел вечером 28 апреля 2021 года близ села Кок-Таш Баткенской области в Кыргызстане. Стороны закидывали друг друга камнями. 29 апреля ситуация обострилась и переросла в перестрелку военных двух стран. Сообщалось, что причиной конфликта стала установка таджикской стороной камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды. Стороны возложили ответственность за конфликт друг на друга.
Вечером 29 апреля стороны договорились о полном прекращении огня и отводе вооруженных сил в места прежней дислокации. 30 апреля в Лейлекском районе на границе Кыргызстана и Таджикистана перестрелка возобновилась. Огонь вели около часа. Сторонам все же удалось договориться об отводе военной техники на исходные позиции.
По данным 24.kg, за время конфликта не менее 183 киргизов пострадали, 36 человек погибли, в том числе ребенок. Из зоны конфликта эвакуировано более 33 тыс. человек. Таджикская сторона неофициально сообщала более чем о 150 раненых и 16 погибших. 3 мая появилась информация, что военные обеих стран отведены от границы.
5 мая правительственные делегации Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы объявили о мерах для разрешения конфликта между двумя странами. Стороны согласились для описания проектной линии государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном использовать документы и материалы национально-территориального размежевания 1924−1927 годов и паритетной комиссии 1989 года.