Кыргызстан отказался от участия в учениях ОДКБ в Таджикистане

В министерстве рассказали, что ранее Кыргызстан собирался участвовать в военных учениях, однако сейчас принято решение об отказе. При этом в минобороны не назвали причину отказа.
Несколько дней назад сообщалось, пишет "Радио Азаттык", что контингент стран ОДКБ примет участие в совместных учениях "Рубеж-2022" в Таджикистане, к которым привлекут воинские подразделения стран Центрально-Азиатского региона. Общее число участников должно было составить около тысячи человек и более 300 единиц военной техники, включая самолеты, вертолеты и БПЛА.
9 октября Кыргызстан отменил военные учения "Нерушимое братство – 2022" на своей территории, в которых должны были принять участие военные из стран ОДКБ. Причину отмены учений тогда не назвали.
В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Согласно ст. 7 устава ОДКБ, государства-члены принимают совместные меры по формированию системы коллективной безопасности и защиты.
17 сентября стало известно о том, что в ходе вооруженного конфликта, который вспыхнул на границе Кыргызстана и Таджикистана, погибли 24 гражданина Кыргызстана. 14 сентября перестрелка произошла на трех разных приграничных участках – в местностях Булак-Башы, Как-Сай и Паскы-Арык. Обе стороны обвинили друг друга в развязывании конфликта.
CentralAsia сообщала, что с 3-го по 7 октября в Казахстане проходили военные учения стран ОДКБ Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Армения участвовать в этих учениях отказалась.