Кыргызстан отказался от участия в учениях ОДКБ в Таджикистане

В министерстве рассказали, что ранее Кыргызстан собирался участвовать в военных учениях, однако сейчас принято решение об отказе. При этом в минобороны не назвали причину отказа.

Несколько дней назад сообщалось, пишет "Радио Азаттык", что контингент стран ОДКБ примет участие в совместных учениях "Рубеж-2022" в Таджикистане, к которым привлекут воинские подразделения стран Центрально-Азиатского региона. Общее число участников должно было составить около тысячи человек и более 300 единиц военной техники, включая самолеты, вертолеты и БПЛА.

9 октября Кыргызстан отменил военные учения "Нерушимое братство – 2022" на своей территории, в которых должны были принять участие военные из стран ОДКБ. Причину отмены учений тогда не назвали.