Белковский: Мы теперь знаем, что у Путина нет вооруженных сил. Нам рассказывали, что это вторая армия мира, сокращенно – ВАМ. А я придумал бренд ФИГВАМ

Белковский: Российская армия – это все та же советская армия, только вид сбоку Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Он подчеркнул, что "чисто формально" у президента РФ Владимира Путина армия есть, но "фактически ее нет".

"Мы знаем, что у Путина нет вооруженных сил. Нам-то рассказывали, что это вторая армия мира, сокращенно – ВАМ. Поэтому сейчас я придумал бренд ФИГВАМ. Это рубрика, описывающая реальное состояние бывшей второй армии мира", – сказал политолог.

По мнению Белковского, по системе управления и принципам организации российская армия напоминает "какое-то войско 50-летней давности".

"Что признают сегодня и российские военачальники (ну, кроме тех, кто должен непосредственно отвечать за провал "спецоперации Z"), и военные эксперты. Даже бывший начальник Генштаба вооруженных сил России генерал Юрий Балуевский написал пару месяцев назад большую программную статью, в которой объяснил, почему российская армия ни к черту не боеспособна и не пригодна для ведения большой неядерной войны... Он сказал, что так война не ведется в современных условиях", – отметил эксперт.

Он подчеркнул: в современных войнах важнейшим элементом является разведка "и возможность на экране компьютера прямо отслеживать, как стоят порядки противника", а ключевой ударной силой – беспилотники.

"Российская армия устроена ровно наоборот. Это все та же советская армия, только вид сбоку, но она лишена мобилизационного ресурса и офицерского состава советской армии, – сказал Белковский. – Поэтому, как в известном анекдоте про преферанс: садятся джентльмены играть в преферанс, и один говорит: "Знаете, джентльмены, у меня есть несколько проблем. Первая: у меня нет денег". – "Тогда, – говорят другие, – остальные проблемы можешь не называть". Вот у Путина нет армии".

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