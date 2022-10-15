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Белковский: Мы теперь знаем, что у Путина нет вооруженных сил. Нам рассказывали, что это вторая армия мира, сокращенно – ВАМ. А я придумал бренд ФИГВАМ

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Белковский: Российская армия это все та же советская армия, только вид сбоку
Белковский: Российская армия – это все та же советская армия, только вид сбоку
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Война с Украиной показала, что российская армия неэффективна, сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский политолог Станислав Белковский.

Он подчеркнул, что "чисто формально" у президента РФ Владимира Путина армия есть, но "фактически ее нет".

"Мы знаем, что у Путина нет вооруженных сил. Нам-то рассказывали, что это вторая армия мира, сокращенно – ВАМ. Поэтому сейчас я придумал бренд ФИГВАМ. Это рубрика, описывающая реальное состояние бывшей второй армии мира", – сказал политолог.

По мнению Белковского, по системе управления и принципам организации российская армия напоминает "какое-то войско 50-летней давности".

"Что признают сегодня и российские военачальники (ну, кроме тех, кто должен непосредственно отвечать за провал "спецоперации Z"), и военные эксперты. Даже бывший начальник Генштаба вооруженных сил России генерал Юрий Балуевский написал пару месяцев назад большую программную статью, в которой объяснил, почему российская армия ни к черту не боеспособна и не пригодна для ведения большой неядерной войны... Он сказал, что так война не ведется в современных условиях", – отметил эксперт.

Он подчеркнул: в современных войнах важнейшим элементом является разведка "и возможность на экране компьютера прямо отслеживать, как стоят порядки противника", а ключевой ударной силой – беспилотники.

"Российская армия устроена ровно наоборот. Это все та же советская армия, только вид сбоку, но она лишена мобилизационного ресурса и офицерского состава советской армии, – сказал Белковский. – Поэтому, как в известном анекдоте про преферанс: садятся джентльмены играть в преферанс, и один говорит: "Знаете, джентльмены, у меня есть несколько проблем. Первая: у меня нет денег". – "Тогда, – говорят другие, – остальные проблемы можешь не называть". Вот у Путина нет армии".

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным Службы безопасности Украины, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле украинская армия вытеснила оккупантов из северных областей Украины, в конце августа – начале сентября началось контрнаступление Вооруженных сил Украины на других направлениях. Уже освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Сейчас основные бои продолжаются на востоке и юге.

Во время войны в Украине, по данным американских разведывательных служб, Россия потеряла около 6 тыс. единиц техники и расходует боеприпасы в таких объемах, что не успевает компенсировать их из-за западных санкций. Кроме того, по данным аналитиков, российские оккупанты не смогли наладить логистику в Украине, а у личного состава наблюдаются проблемы с дисциплиной и моральным духом.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что военнослужащие ВСУ экипированы и обучены лучше, чем российские военнослужащие, которые к тому же несут потери из-за непрофессионализма военачальников.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Станислав Белковский, армия РФ, война России против Украины, российские оккупанты
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