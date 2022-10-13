Гордон: России конец по-любому. А Путин, крыса эта, сидит в бункере, глазки узкие, злой. Он понимает, что это его последняя партия

Гордон: Путин должен решить вопрос с Украиной (или не решить) до 15 ноября, такой дедлайн у него есть Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Гордон считает, что массированный обстрел Киева и других регионов Украины 10 октября был скорее жестом отчаяния и "проявлением истерики".

"[Министр обороны России Сергей] Шойгу и [командующий российскими войсками в Украине Сергей] Суровикин почему эти обстрелы Киева устроили? Они хотели две вещи. Путину было очень важно показать перед внутренним потребителем, перед своим народом, что "они нам Крымский мост, а мы им сейчас..." "И вот мы это сделали, – он заявил, – и своих целей достигли". Что было важно Шойгу и Суровикину? Что по приказу верховного [главнокомандующего] "мы сделали, посмотрите, какую атаку". Угробили от $400 млн до $700 млн только за вчерашний день. Запасы оружия истощили. Никакого не напугали. Ну никого!" – подчеркнул журналист.

Такие атаки, отметил он, только делают злее украинцев и европейцев, поскольку те понимают, что "с фашистами договариваться нельзя".

"То есть опять мимо кассы, опять в молоко, опять несостоятельность полная, эта извечная российская тупость, – сказал Гордон. – Понедельник показал не силу русских, а слабость русских. Показал, что они как никогда близки к финалу. Я считаю, что им конец по-любому. И то, что они вчера попытались сделать... "Хорошего понемножку, – сказала бабушка, вылезая из-под трамвая. – Накаталась". Это то же самое. Бабушка вылезает из-под трамвая. Конец им!"

Гордон обратил внимание, что после такой мощной атаки киевляне масово не покидали город.

"Насколько я вижу, дороги свободны, никто не бежит, это уже мало кого трогает. Никто не дрогнул, никто не бьется в падучей... Ну да, пересидели в бомбоубежище, вышли, еще крепче стали. Людей жалко погибших, Киева жалко. Но Киев восстановят, а людей не вернешь уже..." – отметил журналист.

По его мнению, массированный обстрел Украины показывает, что Путин загнан в угол и "идет ва-банк".

"Ну а этот, крыса эта, сидит в бункере, глазки узкие, 100%, что злой. Он понимает, что это его последняя партия, пошел ва-банк. Крысу загнали в угол, она бесится. Он понимает, что сейчас ему надо задавить Украину полностью. Потому что, если он не достигает успеха в Украине, ему конец. Ему конец, у него нет других опций. Речь идет не о победе России над Украиной, речь идет о физическом выживании Владимира Путина. Он это хорошо понимает", – убежден журналист.

Гордон напомнил инсайды аналитиков (этой информацией, в частности, делился обозреватель НВ Иван Яковина), что Китай и Индия требуют от России завершить войну до 15 ноября.

"Он должен решить вопрос с Украиной (или не решить) до 15 ноября, такой дедлайн у него есть. Что тогда будет? Великий театральный режиссер Георгий Товстоногов, который много лет руководил ленинградским Большим драматическим театром, любил повторять фразу: "В искусстве падающего подтолкни". В жизни так тоже происходит. Если этот недофюрер падает, они его подтолкнут. Кому нужен лузер? Кому приятно иметь дело с лузерами? Никому. Почему индийцы и китайцы должны иметь дело с Путиным, который является импотентом? Не должны. И зачем им из-за этого портить отношения с США? Незачем", – сказал журналист.

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