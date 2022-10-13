Гордон: России конец по-любому. А Путин, крыса эта, сидит в бункере, глазки узкие, злой. Он понимает, что это его последняя партия

Гордон считает, что массированный обстрел Киева и других регионов Украины 10 октября был скорее жестом отчаяния и "проявлением истерики".
"[Министр обороны России Сергей] Шойгу и [командующий российскими войсками в Украине Сергей] Суровикин почему эти обстрелы Киева устроили? Они хотели две вещи. Путину было очень важно показать перед внутренним потребителем, перед своим народом, что "они нам Крымский мост, а мы им сейчас..." "И вот мы это сделали, – он заявил, – и своих целей достигли". Что было важно Шойгу и Суровикину? Что по приказу верховного [главнокомандующего] "мы сделали, посмотрите, какую атаку". Угробили от $400 млн до $700 млн только за вчерашний день. Запасы оружия истощили. Никакого не напугали. Ну никого!" – подчеркнул журналист.
Такие атаки, отметил он, только делают злее украинцев и европейцев, поскольку те понимают, что "с фашистами договариваться нельзя".
"То есть опять мимо кассы, опять в молоко, опять несостоятельность полная, эта извечная российская тупость, – сказал Гордон. – Понедельник показал не силу русских, а слабость русских. Показал, что они как никогда близки к финалу. Я считаю, что им конец по-любому. И то, что они вчера попытались сделать... "Хорошего понемножку, – сказала бабушка, вылезая из-под трамвая. – Накаталась". Это то же самое. Бабушка вылезает из-под трамвая. Конец им!"
Гордон обратил внимание, что после такой мощной атаки киевляне масово не покидали город.
"Насколько я вижу, дороги свободны, никто не бежит, это уже мало кого трогает. Никто не дрогнул, никто не бьется в падучей... Ну да, пересидели в бомбоубежище, вышли, еще крепче стали. Людей жалко погибших, Киева жалко. Но Киев восстановят, а людей не вернешь уже..." – отметил журналист.
По его мнению, массированный обстрел Украины показывает, что Путин загнан в угол и "идет ва-банк".
"Ну а этот, крыса эта, сидит в бункере, глазки узкие, 100%, что злой. Он понимает, что это его последняя партия, пошел ва-банк. Крысу загнали в угол, она бесится. Он понимает, что сейчас ему надо задавить Украину полностью. Потому что, если он не достигает успеха в Украине, ему конец. Ему конец, у него нет других опций. Речь идет не о победе России над Украиной, речь идет о физическом выживании Владимира Путина. Он это хорошо понимает", – убежден журналист.
Гордон напомнил инсайды аналитиков (этой информацией, в частности, делился обозреватель НВ Иван Яковина), что Китай и Индия требуют от России завершить войну до 15 ноября.
"Он должен решить вопрос с Украиной (или не решить) до 15 ноября, такой дедлайн у него есть. Что тогда будет? Великий театральный режиссер Георгий Товстоногов, который много лет руководил ленинградским Большим драматическим театром, любил повторять фразу: "В искусстве падающего подтолкни". В жизни так тоже происходит. Если этот недофюрер падает, они его подтолкнут. Кому нужен лузер? Кому приятно иметь дело с лузерами? Никому. Почему индийцы и китайцы должны иметь дело с Путиным, который является импотентом? Не должны. И зачем им из-за этого портить отношения с США? Незачем", – сказал журналист.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
21 сентября Путин на фоне бегства российский войск в Харьковской области объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс считает, что растущие проблемы РФ оставили ее президенту мало вариантов действий, что делает его потенциально более опасным. "Путин, загнанный в угол, может быть довольно опасным и безрассудным", – сказал он.