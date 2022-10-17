Уничтожено 85% запущенных по Украине дронов-камикадзе – Воздушные силы ВСУ

"Уничтожено с 21.30 [16 октября] по [10.00 17 октября] 37 дронов-камикадзе, все летели с южного направления", – сказал Игнат.

С дронами-камикадзе боролись силы противовоздушной обороны и Воздушные силы Украины, также помогали сухопутные войска, территориальная оборона и Нацгвардия, добавил спикер Воздушных сил. По словам Игната, дроны сбивали "всеми возможными средствами", в частности, ночью – средствами, имеющими радиолокационные системы – это зенитно-ракетные комплексы, а также истребительная авиация, которая может "обнаруживать цели и уничтожать их ракетами".

"Цель не настолько сложная и драматическая, как мы боялись этих дронов. С поступлением средств ПВО этот показатель будет увеличиваться. Кроме того, на востоке Украины уничтожено три крылатые ракеты, которые атаковали критическую инфраструктуру", – рассказал он.

По поводу передачи Ираном РФ баллистических ракет Игнат заявил, что средств, чтобы их уничтожать, в Украине нет. Он в очередной раз призвал находиться в укрытиях во время воздушных тревог.