Уничтожено 85% запущенных по Украине дронов-камикадзе – Воздушные силы ВСУ

"Уничтожено с 21.30 [16 октября] по [10.00 17 октября] 37 дронов-камикадзе, все летели с южного направления", – сказал Игнат.
С дронами-камикадзе боролись силы противовоздушной обороны и Воздушные силы Украины, также помогали сухопутные войска, территориальная оборона и Нацгвардия, добавил спикер Воздушных сил. По словам Игната, дроны сбивали "всеми возможными средствами", в частности, ночью – средствами, имеющими радиолокационные системы – это зенитно-ракетные комплексы, а также истребительная авиация, которая может "обнаруживать цели и уничтожать их ракетами".
"Цель не настолько сложная и драматическая, как мы боялись этих дронов. С поступлением средств ПВО этот показатель будет увеличиваться. Кроме того, на востоке Украины уничтожено три крылатые ракеты, которые атаковали критическую инфраструктуру", – рассказал он.
По поводу передачи Ираном РФ баллистических ракет Игнат заявил, что средств, чтобы их уничтожать, в Украине нет. Он в очередной раз призвал находиться в укрытиях во время воздушных тревог.
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом.
Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2" (так РФ маркирует закупленные у Ирана беспилотники Shahed-136). Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО. На этот момент известно о четырех погибших, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка.