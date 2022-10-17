Оккупанты ударили ракетами по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области – ОВА

"Винницкая область снова под ракетным обстрелом. Есть попадания по объекту критической инфраструктуры. Предварительно – без жертв", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области, Запорожье.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. В результате удара по Киеву погибли три человека, есть раненые.

В результате атаки в Сумской области – минимум трое погибших и девять раненых, продолжаются поиски людей под завалами.