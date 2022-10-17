ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты убили трех человек в Сумской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Утром 17 октября Сумская область была атакована тремя российскими ракетами
Утром 17 октября Сумская область была атакована тремя российскими ракетами
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

Рано утром 17 октября российские войска атаковали ракетами Роменский район Сумской области. Об этом в Telegram написал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"В 5.20 утра три российских ракеты прилетели в объект гражданской инфраструктуры. По меньшей мере три человека погибли. Девять – ранены. Под завалами все еще находятся люди", – сообщил он.

Из-за атаки в Сумской области от электроснабжения отключены 1625 абонентов.

Живицкий попросил жителей области экономно потреблять электроэнергию в часы пиковой нагрузки (8.00–11.00 и 17.00–22.00).

ГСЧС Сумской области опубликовала в Telegram фото и видео с места пожара, возникшего из-за попадания российской ракеты.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, Сумская область, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, погибшие, Дмитрий Живицкий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пугачева с Макаревичем оторвалась на концерте у Гребенщикова
Пугачева с Макаревичем оторвалась на концерте у Гребенщикова
"Поверьте, мне остается немного". Арестович рассказал, какой доход получает от своего YouTube-канала
"Поверьте, мне остается немного". Арестович рассказал, какой доход получает от своего YouTube-канала
"Шикарная малышка". Мейхер снялась в перьях, с отрытыми плечами, и рассказала о работе в Европе
"Шикарная малышка". Мейхер снялась в перьях, с отрытыми плечами, и рассказала о работе в Европе
В дом телеведущего Егора Гордеева попал дрон
В дом телеведущего Егора Гордеева попал дрон
Участников группы BTS отправят в южнокорейскую армию
Участников группы BTS отправят в южнокорейскую армию
46-летний Сенцов в четвертый раз станет отцом
46-летний Сенцов в четвертый раз станет отцом
"Самая красивая женщина в мире", "Такая сексуальная". 64-летняя Мадонна снялась в нижнем белье
"Самая красивая женщина в мире", "Такая сексуальная". 64-летняя Мадонна снялась в нижнем белье
"Самая дебильная история в моей жизни". Тринчер потеряла обручальное кольцо за 66 тис. грн
"Самая дебильная история в моей жизни". Тринчер потеряла обручальное кольцо за 66 тис. грн
"Поважати ворога до честі турбота. Але нема кого тут поважати, мій ворог мерзота". Серга презентовал новое стихотворение
"Поважати ворога – до честі турбота. Але нема кого тут поважати, мій ворог – мерзота". Серга презентовал новое стихотворение
"Красавица, украиночка!", "Какое красивое фото!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару показала себя со спины
"Красавица, украиночка!", "Какое красивое фото!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару показала себя со спины
"Хер вам, а не Украина!" Злата Огневич обратилась к российским оккупантам
"Хер вам, а не Украина!" Злата Огневич обратилась к российским оккупантам
  "Я в сауне. Куча телочек. Берите Скабееву и приезжайте!" Великий снял пародию на Киву и Соловьева
  "Я в сауне. Куча телочек. Берите Скабееву и приезжайте!" Великий снял пародию на Киву и Соловьева
"Нет настроения метать бисер перед свиньями". Рамина Эсхакзай резко поставила на место хейтеров
"Нет настроения метать бисер перед свиньями". Рамина Эсхакзай резко поставила на место хейтеров
Клопотенко опубликовал рецепт оладий, которыми жительница освобожденной Балаклеи угощала украинских защитников
Клопотенко опубликовал рецепт оладий, которыми жительница освобожденной Балаклеи угощала украинских защитников
Никитюк показала, как снимает стресс
Никитюк показала, как снимает стресс
Марина Боржемская показала подросших детей от Узелкова
Марина Боржемская показала подросших детей от Узелкова
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом (59033)
2
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане (42297)
3
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании (39859)
4
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные (29813)
5
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото (27411)
6
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница (24185)
7
Свитолина и Монфис впервые стали родителями (22222)
8
"У меня началась новая жизнь". Старшая дочь Поляковой предстала в платье с откровенным декольте (13206)
 
 
 
 