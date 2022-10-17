Российские оккупанты убили трех человек в Сумской области

"В 5.20 утра три российских ракеты прилетели в объект гражданской инфраструктуры. По меньшей мере три человека погибли. Девять – ранены. Под завалами все еще находятся люди", – сообщил он.

Из-за атаки в Сумской области от электроснабжения отключены 1625 абонентов.

Живицкий попросил жителей области экономно потреблять электроэнергию в часы пиковой нагрузки (8.00–11.00 и 17.00–22.00).

ГСЧС Сумской области опубликовала в Telegram фото и видео с места пожара, возникшего из-за попадания российской ракеты.