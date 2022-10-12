Оккупанты обстреляли Сумскую область из крупнокалиберной артиллерии – ОВА

"Ночь была тихой, но с утра враг продолжил обстреливать приграничные районы области", – написал Живицкий.

По его словам, с 8.00 российские захватчики обстреливали окраину Мирополья. Зафиксировано 14 прилетов – по предварительной информации, из самоходных артиллерийских установок калибра 122 мм.

С 8.20 противник также из артиллерии атаковал окраину города Середина-Буда. Глава ОВА сообщил о 12 прилетах.

Война России против Украины. Главное (обновляется)